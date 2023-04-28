Украинская мафия разорвала связи с российской 28.04.2023, 1:21

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Последствия ощущаются по всей Европе.

Аналитики говорят о том, что «самая мощная преступная экосистема в Европе» парализована, и отмечают, что если ситуация будет оставаться таковой и впредь, то это может изменить облик не только мировой преступности, но и Украины.

Война и отказ большинства украинских мафиози дальше сотрудничать с российскими «коллегами» сделали невозможным использование обычных контрабандных маршрутов, пролегающих через Украину. Это вынудило искать другие пути, что отразилось на ценах и прибыли преступных синдикатов.

Об этом пишет The Economist, ссылаясь на аналитический центр глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GITOS).

До войны GITOS ставила Украину на 34-е место среди 193 стран по индексу преступности и на 3-е место в Европе. Страна имела очень плохие оценки уровня коррумпированности.

В 2019 году Владимира Зеленского избрали президентом на антикоррупционной платформе, и его администрация действительно усилила борьбу с организованной преступностью, но Украина оставалась связанной с мировыми криминальными рынками. Контрабандная «супермагистраль» соединяла ее через восточные оккупированные в 2014 году территории с Россией.

Продолжали процветать хабы контрабанды в Одессе, Николаеве и других черноморских портах. В стране по-прежнему работали заводы по производству запрещенных товаров на экспорт.

Такая инфраструктура, отмечают аналитики, поддерживала различные бизнес-модели. Через Украину проходил транзитный маршрут героина из Афганистана. Через порты Черного моря шел кокаин из Латинской Америки, оружие в Азию и Африку.

В 2020 году Украина обогнала Китай и стала крупнейшим в Европе источником нелегального табака. Специалисты отмечают, что в стране росло производство амфетаминов. В 2020 году было ликвидировано 67 нелегальных лабораторий.

Все изменила война, создав «среду неприемлемого риска для международной незаконной торговли», говорится в новом отчете правительства США. Остановилось либо было сильно ограничено судоходство в черноморских портах. На границе Украины с Россией и Беларусью пролегли окопы и минные поля.

Криминальный мир был лишен источников рабочей силы в результате призыва в Украине, а военное положение прекратило широкий спектр преступной деятельности. Перемещения ночью были осложнены комендантским часом. Украинские «мафиози» стали сторониться своих российских «коллег».

Эффекты от этого стали ощущаться во всем мире, так как изменились пути контрабанды. Аналитики ссылаются на турецких таможенников, которые отмечают рост потока героина и метамфетамина через границу с Ираном.

Они также приводят данные литовских пограничников, которые в первом квартале 2022 года отметили четырехкратный рост контрабанды табачных изделий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В эстонском порту Мууга в прошлом году было изъято 3,5 тонны латиноамериканского кокаина на сумму около полумиллиарда евро.

По мнению аналитика, война открыла новые краткосрочные возможности для бандитов в Украине. Одна из них — контрабанда людей. По оценкам ООН, около 100 тысяч человек из 5 миллионов украинских беженцев, находящихся под «временной защитой» в Европе, могут стать жертвами торговли людьми. Кроме этого, существует рынок нелегального вывоза людей призывного возраста из Украины.

Специалисты отмечают, что долгосрочное влияние войны окажет пагубное влияние на преступность в России. Государство усилило связи с организованной преступностью, которые существовали до этого, но редко использовались. Преступников массово вербуют в армию и ЧВК «Вагнер». Через организованные преступные группировки Россия пытается добывать электронику, поставки которой запрещены санкциями.

Долгосрочная перспектива сложная. Главная опасность — на рынке может появиться огромное количество нелегального оружия, как и после каждой войны. Но на данный момент, цитируют авторы статьи представителя Интерпола, этого не наблюдается.

Другая опасность связана с производством наркотиков. В статье отмечается, что правительство США недавно сообщило о росте более разветвленных сетей меньших нарколабораторий в Украине, которые используют интернет для продажи и почтовую систему для доставки.

Но главное, что отмечают авторы статьи: разрыв физических и социальных связей между украинской и российской преступными сетями дает Украине большой шанс на деолигархизацию и вывод «серой экономики» в легальную плоскость.

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