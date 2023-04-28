Белорус и украинка погибли в автокатастрофе, уезжая со свидания 1 28.04.2023, 2:48

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Авария произошла недалеко от Варшавы.

Недалеко от Варшавы на днях произошла авария: белорус и украинка, возвращаясь со свидания, врезались в дерево и оба погибли. О подробностях трагической аварии написало издание Most.

3 апреля 2023 года белорус и украинка возвращались со свидания. Под городом Воломином Мазовецкого воеводства их автомобиль врезался в дерево.

26-летняя украинка быстро скончалась в больнице, куда ее госпитализировали медики, приехавшие на место происшествия. А 34-летнего белоруса забрал вертолет скорой медицинской помощи и он еще какое-то время боролся за жизнь, находясь в критическом состоянии. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью и в конце концов мужчина умер тоже.

Эту информацию 26 апреля подтвердили изданию se.pl в пресс-службе окружной прокуратуры в Варшаве.

По неофициальной информации, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, значительно превысил скорость. Полицейские сообщали, что машина ехала по трассе со скоростью 220 км/ч.

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