Литва планирует потратить более 3,1 млрд евро на пополнение военных запасов 28.04.2023, 3:29

Об этом сообщил министр обороны страны.

Министерство обороны Литвы планирует выделить более 3,1 миллиарда евро на приобретение военного оборудования и пополнение складов необходимыми боеприпасами различных калибров в течение следующего десятилетия.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Арвидаса Анушаускаса, пишет «Европейская правда».

Запланированная сумма составит не менее 12% от общего оборонного бюджета Литвы ежегодно. По сравнению с предыдущими расходами, это на пятую часть больше.

Анушаускас отметил, что накопление военных запасов является одним из важнейших приоритетов последних лет, которому Минобороны с каждым годом уделяет все больше внимания и ассигнований.

Это связано не только с напряженной ситуацией безопасности в регионе, но и с очень быстрой модернизацией Вооруженных сил Литвы, в частности, закупкой систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боевых машин пехоты Vilkas, бронированных вездеходов JLTV, гаубиц PzH2000 и Ceasar, боевых беспилотных летательных аппаратов и других средств.

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