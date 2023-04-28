Зеленский — о резолюции ПАСЕ: Поможет привлечь Путина к ответственности за геноцид 28.04.2023, 4:57

Владимир Зеленский

ПАСЕ также признала Лукашенко причастным к похищению украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 27 апреля, отреагировал на резолюцию ПАСЕ о признании геноцидом депортации российскими оккупантами украинских детей.

Глава государства подчеркнул, что это первое признание факта геноцида на уровне международной организации, которая объединяет 46 стран. По словам Зеленского, решение поможет привлечь к ответственности за геноцид Россию и ее должностных лиц, в том числе главу государства-террориста Путина.

«Депортация украинских детей — один из вполне продуманных элементов попытки России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев. Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками. Именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически», — заявил он.

Зеленский напомнил, что уже известны данные почти 20 тысяч детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли в разные регионы страны-агрессора. Украина продолжит работать над их возвращением и наказанием России.

«Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере — ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, — мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет», — добавил президент.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

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