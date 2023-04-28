Гаага все ближе: что известно о резолюции ПАСЕ, где упоминается Лукашенко 2 28.04.2023, 7:42

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Белорусского диктатора назвали пособником геноцида.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест Путина по подозрению в организации похищения украинских детей. Соответствующая резолюция была принята 27 апреля.

Украинский депутат Алексей Гончаренко подавал поправку к проекту резолюции, которым предлагалось признать Лукашенко соучастником похищения Россией украинских детей – и эта поправка вошла в окончательный текст принятого документа.

«Лукашенко — признан причастным к геноциду украинцев! Официально правка принята! Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины. Что автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, совершаемом Россией в Украине», – отметил нардеп.

Воздержались во время голосования представители Турции, Кипра и Армении, которые не ратифицировали Римский статут. Против проголосовала депутат из Норвегии.

Резолюция ПАСЕ в какой-то степени приближает Лукашенко к ордеру на арест от Международного уголовного суда, считает историк и политический обозреватель Александр Фридман.

Но одновременно она «ставит Украину в затруднительное положение». «Получается, что Лукашенко признают соучастником геноцида, но одновременно продолжают поддерживать дипломатические отношения с его режимом», — пишет Фридман.

Ранее сайт Charter97.org писал, как Лукашенко помогает россиянам похищать детей из оккупированной части Украины.

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