Си Цзиньпин поверил в украинскую победу 9 Альфред Кох

28.04.2023, 7:46

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Два диалога.

Прошел один год и шестьдесят два дня войны. Судя по картам ISW существенных изменений линии фронта за прошедшие сутки не произошло. Разве что в Бахмуте россияне опять немного продвинулись вперед. Но это и все.

Путин с Эрдоганом в видеоформате поздравили друг друга с загрузкой ядерного топлива в реактор вновь построенной «Росатомом» турецкой атомной электростанции.

Было потешно наблюдать как один харизматик не может очно встретится другим харизматиком потому, что боится покушения или ареста, а этот второй не может приехать на встречу с первым потому, что старый и больной.

Официальные турецкие медиа уверяют публику что «наш старикан еще о-го-го!» и Эрдоган «живее всех живых», но все официальные мероприятия с его участием, на всякий случай, отменили до 3 мая.

И над всем этим «триумфом воли» витает призрак надвигающихся санкций, которые вот-вот наложат на «Росатом». И тогда оба эти харизматика сами на смогут объяснить зачем они это все затеяли…

Да, впрочем, объясняться придется, похоже, одному Путину. Проиграет Эрдоган выборы. Ей-ей проиграет. Если, конечно, опросы общественного мнения в Турции не покажут резкий рост популярности Эрдогана в последние пару недель.

Уже и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках готовящегося украинского наступления все обещанное оружие Украине поставлено на 98% и остались только мелкие штрихи. Он даже назвал конкретно 230 танков и 1550 бронированных машин.

Это очень похоже на те цифры, которые называл Залужный в своем интервью журналу The Economist, которое он дал 15 декабря прошлого года. Он, правда, говорил о 300 танках, но всего лишь о 600-700 бронированых машин.

Так что, похоже, все его хотелки, действительно, выполнили. (Особенно если учесть что американские БМП Bradley - это почти танки. А их в ВСУ, согласно официальным данным, поставили больше 100 штук). Таким образом, теперь все дело за украинским военным руководством и за погодой.

Си Цзиньпин все-таки позвонил Зеленскому и проговорил с ним около часа. Это был их первый контакт с начала войны. И, на мой взгляд, очень даже неплохой. После этого Зеленский назначил посла Украины в Китай, а Си Цзиньпин пообещал направить в Киев своего спецпредставителя, чтобы поискать мирное решение «Российско-украинского конфликта» (так эту войну называют в Китае).

Можно только гадать, что заставило Си Цзиньпина позвонить Зеленскому. Ведь прошло уже больше месяца с того момента, как закончился го визит в Москву. И затянувшаяся пауза уже не обещала ничего хорошего, а тут вдруг на тебе - взял и позвонил.

То ли Пекин решил таким образом сгладить скандал, который начал разгораться на Западе после «странного» выступления по телевидению китайского посла во Франции, то ли это была попытка не класть все яйца в одну корзину: а вдруг украинское наступление окажется успешным? Но, так или иначе, звонок состоялся и диалог налажен. Это уже полдела.

Си Цзиньпин пообещал «не подливать масла в огонь» и призвал обе стороны сесть за стол переговоров. Соответственно, все эксперты разделились на два лагеря: одни считают, что тем самым Пекин обещает не поставлять оружия Украине, а другие - что он хочет сорвать украинское наступление и давит на Киев с тем, чтобы вместо наступления он начал с Москвой мирные переговоры.

Я, честно говоря, больше склоняюсь к первой точке зрения, поскольку для того, чтобы отговорить Зеленского от наступления, уже не осталось времени. Оно было упущено и теперь уже ничего изменить нельзя. Та степень готовности к наступлению, которая уже достигнута, не предполагает его отмену. Разве если Путин сам уйдет из Украины…

А в условиях более чем вероятного успеха украинского наступления, глупо поставлять оружие стороне, которая, скорее всего, проиграет эту войну. Значительно мудрее наладить диалог с потенциальным победителем.

Что, собственно, Си Цзиньпин и сделал, позвонив Зеленскому. Но не раньше, чем его эксперты сказали ему в чью пользу склоняется чаша весов.

Этим и объясняется месячная пауза, которую взял Си Цзиньпин прежде, чем позвонить: месяц назад контуры украинской победы еще не были так четко видны, как сейчас.

И раз уж Си Цзиньпин поверил в украинскую победу, то что говорить о нас? Там более, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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