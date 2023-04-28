«Ищу только бренды – это уже зависимость» 2 28.04.2023, 7:53

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Белорусы рассказали, что ищут в секонд-хендах и сколько на это тратят.

Для кого-то поход в секонд-хенд – это экономия, для других – разумное потребление и экологичность. Кто-то просто хочет найти что-то необычное, а другие даже умудряются заработать на перепродаже. Зашли в дни новых поступлений в несколько сетевых секонд-хендов и на благотворительную барахолку. Myfin.by спросил посетителей, почему они выбирают секонд-хенды, как часто туда ходят и сколько тратят.

Арина: «"Покровитель секондов" решил взять меня в оборот»

– Я постепенно стала фанатом секондов. Все началось с вопроса подружки: «А как ты относишься к секондам?». Она показала мне пару интересных вещей, купленных там. В голове отложилось, что можно найти что-то классное. И вот, проходила как-то в очередной раз мимо секонда на ул. Пулихова, зашла туда. Видимо, «покровитель секондов» тут же решил взять меня в оборот: я нашла новехонький тренч Tommy Hilfiger за 60 рублей и классную блузку s.Oliver за 10. Так и подсела. С тех пор это мой любимый секонд. Тем более специально никуда ехать не нужно – прохожу мимо каждый день, кроме каникул и выходных.

Сначала я увлеклась и покупала много ненужного. Казалось, ну классное качество, дешево совсем, нужно брать!

К примеру, была клевая шелковая блузка за 7 рублей. И ничего, что в офис не хожу, – пригодится. Нет, не пригодилась ни разу за 3 года.

Когда начали накапливаться стопки невостребованных вещей, выработала новый подход: покупаю, только если вижу, что вещь меня явно украшает. Ну и что-то базово необходимое. Иногда все равно проскакивают ненужные покупки. Но как-то легче, когда такая покупка стоит 10-20 рублей, а не 120.

Детям я тоже многое покупаю в секондах. Дочь за свои деньги недавно купила новые джинсы не самого лучшего качества в сетевом магазине за 90 рублей. Потом по моему совету сходила в секонд и на 60 рублей купила 2 ветровки, майку и блузку.

В секонд-хенде за месяц я явно трачу меньше, чем на кофе/еду вне дома и развлечения. Как-то в день скидок купила 6 вещей в секонде за 67 рублей, а потом зашла в кафе и за кофе, омлет и десерт заплатила половину этой суммы.

Так и вывела свою философию: лучше я куплю вещи б/у, а на сэкономленное схожу лишний раз в хорошую кофейню, отложу на отпуск, перечислю в приют для животных.

Мария: «Моя одежда полностью из секондов, кроме белья и обуви»

– Я любитель часто надевать новенькое. В обычных магазинах уже бы разорилась. Работа в офисе тоже стимулирует покупать больше, у нас многие красиво одеваются – хочется не отставать. Хотя работаю в банке и получаю вполне нормальную зарплату (около 2000 рублей), но цены на одежду и обувь в Беларуси мне кажутся завышенными. Не представляю, как их покупают те, чьи зарплаты меньше моей.

Как-то я стала замечать, что, купив, например, дорогую юбку, надела ее всего несколько раз. А как раз в секондах юбки в принципе очень дешевы даже в привоз – видимо, не очень популярны. Недавно вот купила новенькую из кожзама за 15 руб. и штроксовую Gant за 7. Обе смотрятся очень круто. Никто не скажет, что они из секонда.

Недавно осознала, что сейчас моя одежда полностью из секондов, кроме белья и обуви. Обувь я вообще выбираю исключительно дорогую (последняя покупка – ботинки Dr. Martens за $270). Мне кажется, что сочетание качественной, пусть и б/у, одежды и классной обуви дает максимальный эффект и по цене, и по качеству, и по внешнему виду.

Хожу я в секонды в дни привозов (специально отслеживаю, когда они) для поиска классных вещей и потом уже на максимальные скидки -50% – для покупки базовых простых вещей.

Сумму ежемесячных трат назвать сложно, она зависит от того, найдутся ли подходящие вещи. Изредка за месяц могу ничего не купить, но чаще всего в среднем мои траты в секондах 50-100 руб. Это стоимость одной не самой дорогой блузки в обычном магазине.

Леся: «Люблю винтаж и необычные вещи»

– Мой стиль одежды отличается от общепринятого. Секонды абсолютно закрывают потребность в нестандартных вещах – там всегда можно откопать что-то эдакое, на что не каждый позарится. Обычно такие вещи новые или в идеальном состоянии – мало кто будет носить их на каждый день. И стоит это копейки. Даже не отслеживаю расходы на секонды, потому что они мизерны.

Плюс я из тех, кто за эффективное использование ресурсов, снижение отходов. Сортирую мусор, даже когда никто не требует. Вообще я за минимализм в потреблении. И мне кажется очень разумным не платить за производство новой вещи, а доносить вещь, которая уже есть и еще в прекрасном состоянии.

Юля: «Ищу только бренды – это уже зависимость»

– Я прихожу только в дни привоза и целенаправленно ищу крутые бренды. Есть у меня такой пунктик. Люблю стиль «богатая наследница», хотя таковой не являюсь.

Кроме того, чаще всего бренд – это классный крой. Даже самые простые вещи сидят как влитые. И очень качественные натуральные ткани. Из недавних находок: два пиджака Max Mara за 25 и 40 рублей, две пары брюк Armani за 20 и 35 рублей, все это без видимых признаков носки, полупальто хорошей французской марки из 90% шерсти – за 50 рублей.

Но, конечно, нахожу я такие вещи не часто, особенно чтобы и размер мне подошел. Поэтому регулярно ухожу без покупок.

Максимальная сумма трат на секонд в месяц составляла рублей 250. Удачно вылавливались вещи. Но это большая редкость, обычно существенно меньше или вообще ничего.

Вообще у меня уже выработалась зависимость сродни игромании: кайф от крутой находки за копейки.

Катерина: «Хочу найти платье для выпускного»

– Я обычно покупаю одежду в Польше. Родители специально ездят туда в период скидок на шопинг. В основном все мои покупки из масс-маркета (Bershka, Zara, Н&М). Но на выпускной хочу найти что-то необычное, что точно не повторится ни у кого в гимназии. И еще мне важно не разориться. Тем более нарядные вещи я ношу очень редко, и наряд вряд ли пригодится еще раз. В секонды часто заходит моя подружка. Я вижу, какие интересные вещи она там находит, и решила тоже попробовать. Пока ничего не подобрала (уже видела клевое платье за 25 рублей, но размер не подошел), но верю, что за несколько посещений найду нужное.

Милана: «Покупаю б/у вещи в благотворительном проекте»

– В обычные секонды я не хожу. А вот благотворительный проект KалiLаskа привлекает меня и целями, на которые идут вырученные деньги, и низкими ценами на отличные вещи, и тем, что, кроме одежды и обуви, здесь можно купить классные книги, посуду, украшения.

Особенно нравится их барахолка, которая проходит раз в месяц в течение 4 дней. Я прихожу в первый день, чтобы успеть выбрать из максимального ассортимента. А потом иду в последний день и со скидкой 50% нахожу еще много интересного. К примеру, в последний день на одной из барахолок купили мужу пальто Calvin Klein за 20 рублей в отличном состоянии и абсолютно новое шикарное подарочное издание Ги де Мопассана за 24 рубля.

Самые большие траты за барахолку у меня – 200 рублей. Это были и одежда, и сумка, и книги, и кое-что из посуды. Чаще вписываюсь рублей в 50-100.

Антон: «Покупаю брендовые вещи – и перепродаю»

– Я хожу примерно в 15 удобно расположенных для меня секондов по графику новых поступлений. Себе покупаю немного, потому как обхожусь небольшим количеством вещей. Но просматриваю весь ассортимент магазинов на предмет брендовых вещей (чуть выше уровня масс-маркета, хотя и Zara иногда беру) актуальных моделей в отличном состоянии. Перепродаю их потом среди однокурсников, на онлайн-барахолках, на проекте Open Шкаф. Уже наловчился, понимаю, что продается лучше всего (раньше бывало, что вещи зависали надолго).

Получается иногда неплохая прибавка к стипендии. В общем такой байер из секондов.

Суммы расходов в секондах всегда очень разные, иногда и с пустыми руками выхожу.

Татьяна: «Это единственная возможность прилично одеть детей»

– Хожу в секонды из-за абсолютной нехватки денег на походы по обычным магазинам. Я одна воспитываю двоих дочерей 14 и 12 лет. Нам едва хватает на нормальную еду и необходимые расходы. Зарабатываю немного, помочь особо некому, а очень хочется, чтобы дочери не чувствовали себя среди сверстников неуютно из-за одежды. Благо сейчас подростки в основном одеваются без особого выпендрежа. И в их стиле «все свободное, желательно черное, с прикольными принтами». Я легко выбираю практически в любое посещение секонда вещи за вменяемые деньги (майка 5-10 руб., пиджак 10-25, джинсы 10-30). А если добраться до «Поля чудес» в Ждановичах, то цены будут еще ниже.

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