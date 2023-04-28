В Минске на продажу выставили квартиру с ремонтом из будущего

В Минске на продажу выставили квартиру с ремонтом из будущего4
- 28.04.2023, 7:58
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Ее цена — 750 тысяч долларов.
На рынке недвижимости Минска на продажу выставили необычную двухуровневую квартиру с ремонтом «из будущего», пишет Realt.
Из числа других предложений эту квартиру в престижном жилом комплексе «Жасминовая-1» на берегу Слепянской водной системы выгодно выделяет ее необычный ремонт. Дизайнеры в отделке использовали только три цвета: белый, красный и черный. Все углы в доме сделали скругленными, а мебель и предметы интерьера подобрали футуристичные, как в фильмах про «далекие космические галактики». Лестница с оригинальными белыми перилами выполнена из прозрачного прочного стекла.
- Дизайн отличают необычные космические светильники, оригинальное решение потолков, неожиданные линии в стиле Захи Хадид, - замечают риеторы.
Общая площадь квартиры, расположившейся на последних этажах шестиэтажного дома - 245 квадратов. Кроме оригинального дизайна и бытовой техники премиального класса из Европы - в квартире собственные хамам и спортзал, три санузла.
За всю футуристичную роскошь в доме с закрытой огороженной придомовой территорией со шлагбаумом, консьержем и «ограниченным кругом соседей» владелец запрашивает 750 тысяч долларов. То есть 3061 доллара за 1 квадратный метр.