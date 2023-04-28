ISW рассказал, почему Путин взялся увольнять своих генералов 1 28.04.2023, 8:07

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В Кремле боятся украинского контрнаступления.

Накануне росСМИ сообщили о том, что замначальника Росгвардии полковник Алексей Кузьменков сменил генерала Михаила Мизинцева на должности замглавы МО РФ по тыловому обеспечению.

В военный блогер, связанный с ЧВК «Вагнер» утверждает, что снятие с должности Мизинцева — это результаты внезапной проверки МО РФ относительно боеспособности Северного флота. Аналитики из Института изучения войны разбирались в этой ситуации.

РосСМИ пишут, что сама проверка была инициирована командующим ВДВ РФ Теплинским, который заявил, что российская армия, находящаяся в Украине, недополучает вооружение.

Не исключено, что за этой проверкой стоит Евгений Пригожин, который обвинял МО РФ в игнорировании его запросов касательно выделения боеприпасов. Всем хорошо известно, что Теплинский и «Вагнер» имеют между собой очень тесную связь.

Мизинцев стал начальником тыла 24 сентября 2022 года.

Также российские военкоры сообщили, что экс-начальник 8-го управления Генштаба РФ Юрий Кузнецов станет начальником Главного управления кадров МО РФ. Еще будет смещен с должности начальник Национального центра управления обороной Олег Горшенин.

Три органа управления, которые, как сообщается, получают новое руководство в рамках этой перестановки, заслуживают внимания, поскольку они связаны с управлением аспектами формирования российских сил, обеспечением войск и надзором за тыловым обеспечением.

Национальный центр управления обороной РФ является органом, отвечающим за координацию действий ВС РФ, и по сути - нервным центром всего МО. Наряду с координирующими действиями Национального центра управления обороной органы, отвечающие за кадровый и тыловой надзор, способствуют выполнению важнейших функций обеспечения войск.

Аналитики уверены, что на такие кадровые перестановки в МО РФ пошли на фоне опасения по итогам украинского контрнаступления.

Эти изменения также предполагают, что нынешние командиры, отвечающие за эти функции, не смогли должным образом содействовать зимнему наступлению РФ, которое в значительной степени завершилось без существенных успехов. Однако вряд ли эти изменения создадут условия для своевременного реагирования российских сил на украинское контрнаступление. Эти изменения могут быть частью более широких усилий по реформированию и формализации ВС РФ в долгосрочной перспективе.

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