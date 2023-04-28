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Головченко проговорился, как Беларусь помогает российским оккупантам

  • 28.04.2023, 8:22
  • 5,514
Головченко проговорился, как Беларусь помогает российским оккупантам
Роман Головченко

Новые свидетельства соучастия белорусского режима в войне.

Белорусские предприятия активно помогают поставками авиакомпонентов России. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

«Перед российской авиастроительной отраслью стоит задача в краткой, среднесрочной перспективе реализовать масштабные проекты по кратному наращиванию объема выпуска судов гражданской авиации, не говоря уже о военной авиации. Белорусские предприятия уже активно включились в реализацию этой задачи», — проговорился Головченко.

Отметим, что военная авиация РФ причастна к ракетным ударам по гражданским объектам в Украине.

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