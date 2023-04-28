Дания обнаружила спецкорабль РФ на месте взрыва «Северного потока» 28.04.2023, 8:26

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Российское судно СС-750 сфотографировал патрульный катер.

По заявлению представителей Министерства обороны Дании, датский катер зафиксировал на камеру российский специальный корабль СС-750 возле места взрыва трубопровода «Северный поток». Судно было замечено на данной территории за четыре дня до происшествия.

Об этом сообщило издание Information. По сообщению оборонного ведомства, фотографии российского специального судна не будут представлены в публичном доступе, поскольку они относятся к разведывательной работе и имеют разведывательный характер.

Датский патрульный катер заметил российское специальное судно СС-750 у «Северного потока» за четыре дня до взрыва трубопровода. Корабль предназначен для подводных операций и оснащен подводным мини-судном типа АС-26 «Приз». Фотографии судна были сделаны восточнее Борнгольма 22 сентября 2022 года.

Примечательно, что на сайте Минобороны России были опубликованы фотографии российского специального судна СС-750, которое было замечено датским катером возле места взрыва трубопровода «Северный поток». В свою очередь, представители датского оборонного ведомства заявляют, что не могут показать свои фотографии этого корабля из-за их разведывательного характера.

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