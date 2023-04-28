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В Мелитопольском районе 20 российских захватчиков отравились неизвестным веществом и умерли

  • 28.04.2023, 8:30
  • 3,554
В Мелитопольском районе 20 российских захватчиков отравились неизвестным веществом и умерли

Новые небоевые потери оккупантов.

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты несут в том числе и небоевые потери.

Об одном из таких случаев сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на пятницу, 28 апреля.

«В одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля скончались 20 захватчиков», — говорится в сообщении.

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