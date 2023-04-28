Стало известно, какие алкогольные напитки предпочитают белорусы 28.04.2023, 8:37

1,726

Пить в Беларуси стали больше.

Национальный статистический комитет опубликовал информацию о реализации отдельных товаров в Беларуси в I квартале 2023 года. Это позволяет определить потребительские предпочтения белорусов по ряду продовольственных позиций, в том числе и по алкоголю, пишет (Myfin.byhttps://myfin.by/stati/view/kakoj-alkogol-polzuetsa-sprosom-v-belarusi-novaa-statistika.

Согласно данным Белстата, в I квартале 2023 года продажи отдельных алкогольных напитков, реализованных организациями торговли, показали значительный рост.

Однако по ряду позиций наблюдается и обратная тенденция, выраженная в сокращении объемов продаж в розничной сети.

В январе — марте 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла реализация:

ликеров и ликеро-водочных изделий — на 20,9%;

слабоалкогольных напитков — на 15,1%;

коньяка, коньячных напитков и бренди — на 4,7%.

В то же время есть алкогольные напитки, которые жители Беларуси стали покупать реже.

Падение объемов продаж в сегменте алкогольной продукции в I квартале текущего года было таким:

вина виноградные -10,5%;

вина плодовые -7,9%;

водка -6,9%;

вина игристые, включая шампанское, -3,9%;

пиво -3%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».