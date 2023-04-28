Стало известно, какие алкогольные напитки предпочитают белорусы
- 28.04.2023, 8:37
- 1,726
Пить в Беларуси стали больше.
Национальный статистический комитет опубликовал информацию о реализации отдельных товаров в Беларуси в I квартале 2023 года. Это позволяет определить потребительские предпочтения белорусов по ряду продовольственных позиций, в том числе и по алкоголю, пишет (Myfin.byhttps://myfin.by/stati/view/kakoj-alkogol-polzuetsa-sprosom-v-belarusi-novaa-statistika.
Согласно данным Белстата, в I квартале 2023 года продажи отдельных алкогольных напитков, реализованных организациями торговли, показали значительный рост.
Однако по ряду позиций наблюдается и обратная тенденция, выраженная в сокращении объемов продаж в розничной сети.
В январе — марте 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла реализация:
ликеров и ликеро-водочных изделий — на 20,9%;
слабоалкогольных напитков — на 15,1%;
коньяка, коньячных напитков и бренди — на 4,7%.
В то же время есть алкогольные напитки, которые жители Беларуси стали покупать реже.
Падение объемов продаж в сегменте алкогольной продукции в I квартале текущего года было таким:
вина виноградные -10,5%;
вина плодовые -7,9%;
водка -6,9%;
вина игристые, включая шампанское, -3,9%;
пиво -3%.