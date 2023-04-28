«Лукашенко впору уже проситься в бронированную камеру» 28.04.2023, 8:52

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За резолюцией ПАСЕ последуют новые шаги.

Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, где упоминается Лукашенко:

— Гаага может оказаться несколько ближе, чем раньше.

ПАСЕ, конечно, это всего лишь политическая составляющая процесса, но за ней будут следовать другие шаги.

Пока он зачищает внутреннее поле, работает международная бюрократия. Та же самая история начинается не только в Европе. Пусть у США с международным уголовным судом не все гладко, но по украинскому кейсу взаимодействие налажено.

Синепалый в Гааге интересен многим. Против будет только Россия, которая не даст доехать туда живым. Слишком много знает. Впору уже проситься в бронированную камеру.

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