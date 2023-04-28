Минобороны хочет «нагреть руки» на закупке аптечек 1 28.04.2023, 9:09

1,672

Журналисты рассказали, сколько хотят украсть лукашенковские генералы.

Министерство обороны Беларуси запланировало закупку 2400 индивидуальных аптечек — тех самых изделий «лучше натовских», экспертом при сборке которых выступил Николай Лукашенко. Каждую аптечку белорусские военные оценили примерно в 360 рублей — это значительно дороже, чем и в странах НАТО, и в Украине. Журналисты «Зеркало» собрали идентичный набор в рознице и выяснили, что без учета доставки белорусские военные переплатят как минимум 144 тысячи рублей.

Что случилось

На белорусском портале госзакупок было опубликовано предложение от Минобороны Беларуси. Согласно информации на сайте, на 2400 индивидуальных аптечек ведомство планирует потратить 880 000 рублей, то есть каждый экземпляр обойдется в 366,6 BYN.

Технически это гибрид советских аптечек и классической натовской IFAK, которая является основной в странах Альянса. Западный вариант предполагает, что главной проблемой раненого будет кровотечение (которое нужно остановить, а затем согреть бойца, так как при кровопотере человек теряет тепло) и ранения груди (которые нужно перевязать и избежать негативных последствий вроде пневмоторакса).

Советские аптечки обильно насыщались таблетками, позволяющими противостоять простуде, дизентерии, очищать воду и так далее. Компонентов для остановки крови в ней было меньше, для спасения раненых в грудь — практически ничего.

Закупаемые Минобороны аптечки, безусловно, приблизились к стандартам НАТО и стали полезнее для любого военнослужащего, который будет их использовать. Однако цена почти в 367 рублей при оптовой закупке довольно высока. К примеру, в Украине аптечка IFAK может быть свободно приобретена за 2836 гривен (около 200 рублей по состоянию на 27 апреля). В странах НАТО и того дешевле — в Польше, например, она обойдется в 223 злотых, или 145 рублей.

Пробуем собрать аптечку сами

На первый взгляд непросто понять, за счет чего аптечка, закупаемая белорусским Минобороны, оказалась столь дорогой. Журналисты попробовали собрать ее самостоятельно в белорусских аптеках и магазинах. То, чего у нас не нашлось, можно заказать из России и Китая.

В итоге без учета доставки аптечка стоит 306,48 рубля. Цены розничные — при оптовой закупке они обязательно будут ниже.

Нашлось в Беларуси:

1. Бинт медицинский стерильный 5 м на 10 см — 1,65 рубля;

2. Бинт медицинский стерильный 7 м на 14 см — от 1,81 рубля;

3. Воздуховод медицинский надгортанный (чтобы помочь раненому дышать) — 3,52 рубля;

4. Доксициклин 100 мг — от 2,15 рубля;

5. Жгут медицинский кровоостанавливающий турникетного типа в чехле (военные называют его просто «турникет») — 40,48 рубля;

6. Жгут медицинский кровоостанавливающий резиновый (он же жгут Эсмарха) — 4,18 рубля;

7. Лейкопластырь медицинский 5 м на 2 см (полностью аналогичного не нашлось, представленный по ссылке короче в два раза — берем 2 шт.) — 2,42 рубля;

8. Лоперамида гидрохлорид 2 мг — 0,62 рубля;

9. Маркер несмываемый — 1,16 рубля;

10. Ножницы для разрезания повязок — 15 рублей;

11. Одеяло термоизоляционное — 7 рублей;

12. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный — 12 рублей;

13. Перчатки медицинские — от 0,37 рубля за пару. В аптечке их две, так что 0,74 рубля;

14. Пиралгин №10 (это наркотическое обезболивающее в таблетках, без рецепта не отпустят) — от 3,01 рубля;

15. Салфетки нашатырные — от 0,10 рубля, нам их нужно пять, так что 0,50 рубля;

16. Хлоргексидина биглюконат 40 мл — от 0,94 рубля.

17. Чехол от аптечки — 20,5 рубля.

18. Инструкция — стоимость неизвестна, но вряд ли листок бумаги будет дорогим, так что пренебрежем.

Итого: 117,68 рубля

Не нашлось в Беларуси

Ампульница пластиковая — есть в России за 240 российских рублей (8,63 BYN);

Компрессионная бандаж-повязка — можно заказать c бесплатной доставкой на китайском AliExpress за 4,66 доллара США (13,69 BYN);

Повязка (пластырь) окклюзионная аппликационная (чтобы заклеить пробитую грудную клетку) — есть в России за 750 российских рублей (26,97 BYN). В аптечке их, по требованию Минобороны, нужно две, так что 53,94 BYN.

Промедол в свободной продаже нам найти не удалось, но обычно он стоит около 800 российских рублей за 1 мл (около 29 BYN). В аптечке их два, так что 59 BYN.

Средство гемостатическое стерильное на бинте на основе хитозана — в России бинт «Гемофлекс» продается за 1490 российских рублей (53,54 BYN).

Итого: 188,8 рубля.

Разница в цене между аптечкой, собранной нами, и той, что закупает Минобороны, — 60,12 рубля. Со всей партии в 2400 штук получится 144 288 рублей. Причем, напомним, это розничные цены, и при оптовых закупках компании будут готовы предоставить куда более выгодную цену.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».