Пионтковский: Генералы организовали спектакль c Путиным 28.04.2023, 9:23

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Андрей Пионтковский

Есть ли у главы Кремля двойники?

Последнее время в медиа-среде все чаще поднимается вопрос о существовании двойников Путина. Известный журналист Андрей Пионтковский рассказал о способах, как отличить реального Владимира Путина от его двойников.

Об этом сообщает издание «24 канал». Возможно, этот вопрос стал настолько актуальным, что уже даже в Кремле начали выдавать комментарии.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, у российского лидера нет ни двойников, ни бункеров. Это является первым случаем, когда на таком высоком уровне в Москве опровергают подобные утверждения.

«Сложно опровергать очевидное. Реальный Путин сидит за столом со своими министрами на 10 метров, только «императору» Си позволили приблизиться. И никогда он не выступает перед толпой или с незнакомыми людьми. А потом нам показывают невероятные кадры, как он «был» в Мариуполе и встречался с «жителями» города»,– рассказал Андрей Пионтковский.

Журналист отметил, что следует обратить внимание на то, как окружение Владимира Путина относится к его двойникам в публичных выступлениях. Когда перед людьми появляется двойник, он не вызывает у них уважения, а скорее вызывает недоверие. Например, на встречах с генералами на оккупированных территориях, появление Путина-двойника не вызывало особого внимания со стороны присутствующих и не вызывало уважения.

На этой встрече, по словам публициста, возможно, Путин или его двойник пытались продемонстрировать, что Михаил Теплинский и Александр Лапин имеют широкую поддержку военного руководства и являются важными фигурами. Однако на самом деле даже в России они не пользуются высокой оценкой со стороны экспертов, в том числе со стороны Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова, и считаются неэффективными генералами.

«Это был показательный спектакль, организованный генералами, чтобы двойничек Путина подтвердил, что Теплинский и Лапин молодцы и не отправлены в отставку. Плохие у них дела», – подытожил Пионтковский.

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