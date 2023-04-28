Настоящая революция в оборонном секторе Украины 2 Егор Чернев

28.04.2023, 9:36

7,152

Егор Чернев

Изобретателям дали «зеленый свет».

Вчера всем талантливым изобретателям дали «зеленый свет» для запуска их военных разработок в серийное производство.

Теперь любая компания или частное лицо, разработавшее перспективный БПЛА, винтовку, средство РЭБ или связи, систему разминирования или что-либо другое, сможет получить поддержку от государства для масштабирования производства и внедрения своих разработок для применения в ВСУ.

А для разработки особо перспективных видов вооружения нашим изобретателям будут выделяться гранты.

Специально для этого Михаил Федоров и Александр Борняков из Минцифры совместно с Генштабом, Минобороны, СНБО, Минэкономики и Минстратегпромом создали электронную платформу Brave1 – аналог «Дії» для разработчиков изделий военного назначения.

Теперь не нужно проходить все круги ада в высоких кабинетах, доказывая уникальность разработки. Достаточно зарегистрировать ее на защищенной платформе, и военные определят, насколько она отвечает их задачам и потребностям.

Строим новую технологическую украинскую армию с украинским вооружением.

И это только начало.

Егор Чернев, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».