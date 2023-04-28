Настоящая революция в оборонном секторе Украины

Настоящая революция в оборонном секторе Украины2
- Егор Чернев
- 28.04.2023, 9:36
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Изобретателям дали «зеленый свет».
Вчера всем талантливым изобретателям дали «зеленый свет» для запуска их военных разработок в серийное производство.
Теперь любая компания или частное лицо, разработавшее перспективный БПЛА, винтовку, средство РЭБ или связи, систему разминирования или что-либо другое, сможет получить поддержку от государства для масштабирования производства и внедрения своих разработок для применения в ВСУ.
А для разработки особо перспективных видов вооружения нашим изобретателям будут выделяться гранты.
Специально для этого Михаил Федоров и Александр Борняков из Минцифры совместно с Генштабом, Минобороны, СНБО, Минэкономики и Минстратегпромом создали электронную платформу Brave1 – аналог «Дії» для разработчиков изделий военного назначения.
Теперь не нужно проходить все круги ада в высоких кабинетах, доказывая уникальность разработки. Достаточно зарегистрировать ее на защищенной платформе, и военные определят, насколько она отвечает их задачам и потребностям.
Строим новую технологическую украинскую армию с украинским вооружением.
И это только начало.
Егор Чернев, «Фейсбук»