В Витебске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб 28.04.2023, 9:37

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К счастью, никто не пострадал.

В Витебске трамвай сошел и рельсов и врезался в столб. Информацию сообщили в телеграм-канале ГАИ Витебской области.

Сказано, что инцидент произошел 27 апреля, в четверг, примерно в 17.27 часов по улице Смоленской. По предварительным данным, за рулем трамвая находился водитель 1992 года. В какой-то момент трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. В ведомстве обратили внимание на то, что никто из людей не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

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