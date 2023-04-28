Командующего ВС Венгрии могли отправить в отставку из-за помощи Украине 28.04.2023, 9:46

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Ромулуш Русин-Сенди

фото: epa

В последнее время через страну начала идти военная помощь для Киева.

В четверг, 27 апреля, венгерский президент Каталин Новак отправила в отставку командующего ВС страны Ромулуша Русин-Сенди.

Об этом было сообщили в правительственной газете Magyar Közlöny. Его место занял глава офиса военного представителя в НАТО и ЕС Габор Боренди. В то же время власти не объяснили причину увольнения Русин-Сенди.

Однако СМИ выдвинули свои предположения на этот счет. Журналисты считают, что на такое решение повлияла война в Украине. Говоря точнее, это связано с доставкой грузов в Украину через Венгрию.

После полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Венгрия не допускала через свою территорию никаких поставок, которые «усиливают эскалацию войны», но в последнее время ситуация поменялась.

Как пишут 444.hu и propeller, накануне через Венгрию в Украину летели французские военные вертолеты, которые дальше проследовали в Польшу, откуда в конечном итоге груз должен дойти к украинским пограничникам. Также воздушным пространством Венгрии воспользовались грузовые канадские и американские военно-транспортные самолеты.

При этом, минобороны игнорирует версию СМИ о причинах отставки Русин-Сенди. Никаких официальных заявлений не звучало.

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