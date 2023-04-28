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Под Белгородом «мобик» подорвал себя гранатой

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  • 28.04.2023, 9:59
  • 4,340
Под Белгородом «мобик» подорвал себя гранатой

Морально-психологическое состояние российской армии в крайне плачевном состоянии.

На Белгородщине мужчина, которого принудительно мобилизовали в оккупационную армию РФ, совершил самоубийство. Об инциденте сообщило российское издание ASTRA 28 апреля.

Власти РФ и федеральные СМИ молчат о случившемся. Погибший, как сообщается, - некий Илья Беляев из Ленинградской области. Состоял он в военной части №02511. Следователи уверены, что мужчина совершил суицид.

«Мобилизованный… был найден в овраге в городе Алексеевка Белгородской области 27 апреля. По версии следствия, он покончил с собой, подорвавшись на гранате», - пишет издание.

Что послужило причиной такого поступка, неизвестно. Не исключено, что «мобик» так боялся попасть на фронт, что решил не тянуть и уйти из жизни самостоятельно.

Этот инцидент свидетельствует о крайне плачевном морально-психологическом состоянии оккупационного войска РФ.

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