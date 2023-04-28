В Беларуси гарантийная машина должна обслуживаться только у дилера и его запчастями? 28.04.2023, 10:08

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Один из споров между дилером и покупателем дошел до суда.

Дмитрий Иванович новому внедорожнику был безумно рад, ведь, живя в сельской местности и ведя фермерское хозяйство, без полноприводной машины было бы тяжеловато справляться с делами. Машина отличная, продавец и он же официальный дилер, предельно вежливый, консультанты знают толк в деле, пишет abw.by. Что же могло пойти не так?

Дилерская монополия

«Не так» получилось, когда подошли сроки планового ТО. По договору купли-продажи покупатель брал на себя обязательство обслуживать автомобиль только у дилера, используя только его запчасти и технические жидкости. В противном случае машина слетела бы с гарантии. Это обстоятельство Дмитрия Ивановича не устраивало, поскольку ездить на плановые ТО за сотню километров не хотелось, а приличная по современным меркам СТО находилась совсем рядом.

«Как мне сказал продавец машины, техническое обслуживание и ремонт приобретенного мною автомобиля можно делать на специализированной сервисной станции, уполномоченной на выполнение соответствующих работ предприятием-изготовителем с использованием запасных частей, узлов, агрегатов и оборудования, разрешенных к использованию предприятием-изготовителем товара, и с обязательной отметкой о выполненных работах в сервисной книжке. То есть, только у официального дилера», – объясняет Дмитрий Иванович.

Перед плановым ТО он мониторил цены и с удивлением для себя обнаружил, что цены на запчасти и расходники для ТО у дилера завышены, поэтому закупил всё заранее в сети магазинов автозапчастей. По допускам завод-изготовитель применение этих компонентов разрешал, а Дмитрий Иванович сэкономил на этом 25%.

«Когда я приехал к дилеру, мне отказали в приемке автомобиля для проведения планового ТО. Причина – необходимость использования расходных материалов, приобретенных исключительно у самого дилера или иного официального дилера этой марки автомобилей. По утверждению мастера-приемщика, применение расходных материалов, купленных у сторонних организаций, недопустимо, о чем указано и в сервисной книжке. Это странно, ведь раньше я уже обслуживал машину у этого дилера, и привозил свои запчасти, купленные в магазине, и вопросов с ТО не возникало».

При повторном обращении к дилеру Дмитрию Ивановичу снова отказали в обслуживании по аналогичной причине. Он написал претензию, на которую получил ответ, что дилер ничего не нарушает, а ТО он проведет только тогда, когда автовладелец согласится на их запчасти и иные материалы.

«Я полагаю, что все эти угрозы ограничивают мое право на свободный выбор товаров. Этот вопрос я изучал достаточно подробно. Условия договоров являются неправомерными, поскольку нарушают права, предоставленные законом о защите прав потребителей», – считает Дмитрий Иванович.

Статья 19. Недействительность условий договора, ограничивающих права потребителя

1. Условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными настоящим Законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются ничтожными.

2. Обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) запрещается. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Может или нет? Судьи дали ответ

Однако несмотря на все доводы, дилер в ТО отказал, в связи с чем Дмитрий Иванович решил обратиться в суд с иском о защите прав потребителей. В нем он попросил компенсировать причиненный моральный вред. Районный суд в удовлетворении иска отказал, но автовладелец решил идти дальше и добрался до коллегии областного суда. Публикуем выдержки из решения.

Из решения судебной коллегии

Суд исходит из того, что дилер имел возможность оказать услугу по обязательному плановому ТО автомобиля истца, однако в нарушение п. 2 ст. 19 Закона обусловил оказание такой услуги обязательным приобретением деталей, технических жидкостей и прочих материалов исключительно у дилера.

Исходя из содержания досудебной переписки сторон, свой отказ в предоставлении собственнику автомобиля услуги по регламентному ТО ответчик мотивировал не наличием претензий к качеству предоставленных истцом деталей, технических жидкостей и прочих материалов либо невозможностью их использования с технической точки зрения, а исключительно лишь приобретением их у сторонних продавцов.

Согласно разъяснениям Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, в действиях дилера усматриваются признаки нарушения закона о защите прав потребителей. Анализируя нормы действующего законодательства в области защиты прав потребителей, в частности Правила №1590, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь пришло к обоснованному выводу о том, что потребитель вправе предоставить для производства ремонта (технического обслуживания) механического транспортного средства запасные части и материалы, приобретенные у третьих лиц, при этом исполнитель не будет нести ответственность за качество и безопасность предоставленных потребителем запасных частей и материалов.

В ходе апелляционного производства представители дилера настаивали на том, что оказание истцу в 2019 году услуг по техническому обслуживанию автомобилей с использованием приобретенных им самостоятельно у сторонних продавцов деталей, запчастей и технических жидкостей производилось неправомерно по личной инициативе работников предприятия, которые в последующем в связи с совершением указанных действий были уволены.

Судебная коллегия не может согласиться с доводами дилера в обоснование своей позиции о том, что, независимо от содержания документов, представленных собственниками автомобилей в подтверждение качества и легальности приобретения ими запчастей и технических жидкостей, предприятие все равно не имеет возможности оказать услугу по техническому обслуживанию транспортных средств в период гарантийного срока их эксплуатации ввиду обоснованных сомнений в качестве таких расходных материалов, возможной их контрафактности или подделки документов.

С учетом всего вышеизложенного судебная коллегия приходит к выводу о ничтожности условий договоров об обязательном использовании потребителем запасных частей, приобретенных только у официального дилера, при проведении планового технического обслуживания и ремонта в гарантийном сроке эксплуатации автомобиля, содержащихся в сервисной книге, поскольку они противоречат закону.

Как отмечено в разъяснениях Министерства антимонопольного регулирования и торговли, легальное приобретение потребителем у третьих лиц запчастей, разрешенных (с технической точки зрения) предприятием-изготовителем для обслуживания автомобилей, не влияет на безопасное использование товара, результата работы или услуги.

Из решения судебной коллегии

Продавец (изготовитель) не вправе отказать потребителю в ремонте автомобиля (в том числе в течение гарантийного срока) или снять с гарантийного обслуживания автомобиль по причине его технического обслуживания в неуполномоченной организации (не включенной в перечень в товаросопроводительных документах).

Суд взыскал с дилера компенсацию морального вреда и расходы на юридическую помощь, поставив точку в этом противоречивом вопросе.

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