«Здесь перестаешь замечать течение дней, наслаждаешься происходящим и постоянно пробуешь разные штуки» 3 28.04.2023, 10:18

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Белоруска рассказала, как можно «пощекотать нервишки» на Бали.

Onliner продолжает рассказывать о белорусах, оказавшихся в экзотических странах и в не менее экзотических обстоятельствах. На этот раз рассказ пойдет про Алесю, полтора года назад сменившую сказочную Беларусь на не менее сказочное Бали. Единожды побывав на острове, девушка захотела переехать туда насовсем. Но для этого ей пришлось круто изменить свою жизнь.

— Первый раз я побывала на Бали три года назад. Тогда моя душа требовала приключений: я собрала чемодан и махнула в Азию. Целый месяц я путешествовала по островам, ночевала в разных локациях и знакомилась с интересными людьми. Вернувшись в Минск, поняла, что хочу продлить это приключение и переехать насовсем. Но для этого предстояло круто поменять сферу деятельности: на тот момент я была менеджером в ресторанном бизнесе. На Бали иностранцу очень сложно найти работу, так что я задумалась об айти, — рассказывает белоруска.

Экономист по образованию, художник по духу (рисованием девушка увлекалась с самого детства), Алеся решила самостоятельно отучиться на motion-дизайнера. Дальше — новая компания, шесть месяцев офисной жизни и наконец долгожданная удаленка, позволившая сменить зимнюю куртку на короткий топ.

— В декабре 2021 года я получила бизнес-визу B211 — тогда выдавали только ее и никаких туристических. Все-таки времена коронавируса. Зато мне не пришлось потом каждые два месяца вылетать из страны и возвращаться обратно, а продлить такую визу можно на месте.

Перед самым отправлением минчанка постоянно мониторила, что там с ковидными ограничениями в Индонезии.

— Они очень часто менялись. Когда я только собралась переезжать, на карантине нужно было сидеть 3 дня, через месяц — 7 дней, а когда купила билеты — все 10.

Прилетев в Джакарту через Стамбул, девушка сдала в аэропорту тест, затем ее перевезли в отель, где она больше недели провела взаперти. Ну а после ее ожидало то самое сказочное Бали (менее сказочным от количества мемов оно вряд ли стало).

— Самое первое, что меня впечатлило, — образ жизни людей. Он медленный и даже немного ленивый. Никто никуда не спешит, глобальных планов не строит, ведь их в любой момент может сорвать ливень. На острове перестаешь замечать течение дней. Наслаждаешься происходящим и постоянно пробуешь разные штуки, на которые раньше не хватало свободного времени: серфинг, фридайвинг, йога, создание украшений…

А из-за того что на Бали много иностранцев, приехавших из самых разных уголков планеты, завести здесь полезные знакомства проще простого. Повстречать бизнесмена, который строит роскошные виллы, Алесе пока не удалось, но найти единомышленников, разделяющих ее интерес к творчеству, труда не составило.

— Балийцы — открытые и улыбчивые ребята. Поначалу это может быть непривычно: чуть засмотришься на прохожего, и он уже заводит с тобой разговор. Им действительно интересно узнать, откуда ты, что делаешь на острове, и это точно не попытка тебе что-то навязать или втюхать. Такие вот они дружелюбные.

Белоруска уже больше года находится на полуострове Букит — он известен высокими утесами, пляжам с белым песком и лазурной водой. А еще тут часто зависают серферы.

— Первые 6 месяцев вместе с друзьями снимали шикарный дом — на всех он обходился в $3000. Но как только для туристов открыли границы, нам пришлось покинуть эту виллу. Сейчас провести в ней сутки стоит в районе $500—600.

Алеся перебралась в комплекс с двухэтажными таунхаусами. Он совсем новый, некоторые здания до сих пор не достроены, а те, что уже сданы, заселены всего на четверть. Ежемесячная аренда составляет $1000.

— Мне повезло, что до этого здесь никто не жил. Дом включает две спальни, кухню, гостиную с рабочей зоной и два санузла. Что важно: у нас есть стиральная машина! На Бали это большая редкость, в основном все сдают вещи в прачечную. Это дешево, но не всегда качественно: порой на моих вещах после стирки появлялись пятна, которых раньше не было.

На вилле предусмотрен маленький задний дворик с садом и барбекю, а вот бассейна нет.

— Когда только прилетаешь на Бали, кажется, что собственный бассейн — это круто. Но когда остаешься надолго, понимаешь, что он нужен, только чтобы помыть ноги после пляжа. А сколько он тянет электричества! Можно и $200 в месяц платить. Так что это дорогое и во многом бесполезное удовольствие.

Кстати, об электричестве. По сути, это единственная услуга, которая входит в балийскую «коммуналку». Стоит оно примерно $100 в месяц (при условии, что хотя бы один кондиционер работает 24 на 7). В некоторых домах просят деньги и за использование воды, но это редкость.

— Найти хорошее жилье на острове сложно. Во-первых, много недвижимости сдается посуточно. Во-вторых, часто фотографии в интернете не соответствуют действительности. На картинке — шик и блеск, а в реальности — хижина с пошарпанными стенами, трещинами и плесенью. На Бали здания уже через 5—7 лет приходят в негодность. Все из-за высокой влажности, ну и землетрясений, конечно. Правда, лично я их даже не чувствую. Не так давно были толчки в 6 баллов, так я подумала, что это дети бегают.

Еще одна особенность, к которой нужно привыкнуть, — это большое количество живности. В дом с легкостью могут проникнуть гекконы: они обитают повсюду, и это норма. В списке постоянных гостей также муравьи — Алеся периодически натравливает на них дезинфекторов. Ну и конечно, змеи. Пару дней назад, по словам девушки, одна такая красавица упала с пальмы прямо на задний двор: до сих пор где-то ползает.

— На Бали серьезно понижается планка страха. В Беларуси видишь на полу паучка, и начинается паника, а тут змея прячется где-то в саду, но ты максимально спокоен.

Пощекотать нервишки можно и другим способом — просто сесть за байк: $100—150 в месяц за аренду, и адреналином вы будете обеспечены.

— На острове хаотичное дорожное движение. Никто не соблюдает правила, есть только одно негласное: если кто-то едет быстрее, значит, ему нужнее, поэтому лучше пропустить. Тут почти нет светофоров и знаков, все водят интуитивно. В любой момент из кустов может выпрыгнуть курица или выбежать корова. За рулем порой можно встретить детей. В общем, полная анархия. Еще и дороги узкие: если ты на машине, готовься к многочасовым пробкам. Но что интересно, я почти не видела здесь аварийных ситуаций.

А вот о пеших прогулках лучше забыть: у дорог даже обочин нет. Поэтому перемещаться порой приходится в колонне байков.

Вообще на Бали одновременно существуют две параллельные реальности, говорит Алеся. Одна для экспатов, а другая для местных. Например, сфера общепита. Для иностранцев тут открылась куча кафешек (даже русская кухня имеется) с хорошим сервисом, вкусной едой и, конечно, не самыми низкими ценами. Простой завтрак, состоящий из чашки кофе и панкейков, потянет на $10. Для сравнения, в кафе для местных (такие заведения зовутся «варунгами») за $3,5 можно плотно зарядиться жареным рисом с курицей.

— Продукты стоят по-разному. Например, творог обойдется в $5—7, гречка — в $8—10, яблоки (их привозят из-за границы) — в $2—3. Зато морепродукты в среднем дешевле, местные фрукты и овощи тоже. Авокадо можно купить за полдоллара, манго — за полтора. Тем не менее некоторые привычные нам вещи нужно заказывать в интернете.

Медицина тоже поделена: у местных свои клиники, обслуживаться там можно по страховке — за $7 в месяц, но не у всех есть даже такие, казалось бы, небольшие деньги. Поэтому пользуются популярностью и альтернативные методы лечения. Как вам массаж змеями или целительные талисманы? Иностранцы посещают частные центры, правда это далеко не всегда является гарантией качества.

— На Бали достаточно дорогая медицина. Как-то мой друг разбил голову, катаясь на серфинге, зашить ее стоило $200. И это со страховкой, без нее пришлось бы выложить $1000. При этом никогда нет уверенности, что тебе поставят правильный диагноз и назначат адекватное лечение. Местные врачи очень любят прописывать антибиотики, неважно, у тебя порез на ноге или боль в ухе.

Учатся балийцы бесплатно в государственных школах. Однако некоторые дети вынуждены бросать учебу, чтобы помогать родителям. Для экспатов есть частные детские сады и школы с преподавателями из Австралии, Канады и т. д. Естественно, за отдельную плату.

В целом уровень жизни на Бали выше, чем в других регионах Индонезии. Средняя зарплата — $275—350 (cпасибо развитому туризму за это). Безработица не так распространена. Но в отдаленных деревнях все по-прежнему печально: люди ютятся в лачугах без электричества, питьевой воды и еды. Да и с преступностью дела плохи.

— Самая частая проблема — воровство на виллах. Причем обокрасть могут прямо когда вы спите в соседней комнате. Еще могут прямо на ходу выхватить телефон, так что лучше лишний раз не пялиться в карту, особенно когда едешь на байке. Подставные аварии тоже случаются — все для того, чтобы развести туристов на деньги. Ну а про то, что в магазинах могут обсчитать, я вообще молчу.

Зато почти каждый день на острове — это праздник. В прямом смысле слова. В год здесь происходит больше 200 разнообразных торжеств, в основном религиозного характера. И все они сопровождаются пышными церемониями, а иногда и уличными парадами. Так что если хотите, чтобы ваша жизнь была похожа на бесконечную вечеринку (только с духами), вам дорога на сайты с дешевыми авиабилетами.

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