Гениальное распоряжение
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 28.04.2023, 10:19
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Как Шойгу будет проводить «музеефикацию» «спецоперации»?
Следом за указом о возможности депортации людей с занятых территорий, великий геополитик издал еще одно гениальное распоряжение. Им предписано создавать музеи спецоперации.
Приказ получили Минобороны, Минобразования, Академия наук, губернаторы ... Кроме того, в срок до 30 сентября 2023 года ведомства Ольги Любимовой и Сергея Шойгу должны «рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией».
Спецоперация еще идет, а уже приказано провести ее «музеефикацию». Слово-то какое пугающее подобрали. «Мумификация» сразу вспоминается. Еще «кремация».
Конечно, при создании музея мы бы рекомендовали последний зал оставить пустым. «Теперь дети, - скажет экскурсовод, спустя годы, - мы переходим в последний зал нашего музея. Он посвящен финальным дням – процессу в Гааге. Это – самый светлый зал нашей экспозиции».
Телеграм-канал «СерпомПо»