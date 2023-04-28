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Гениальное распоряжение

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 28.04.2023, 10:19
  • 3,828
Гениальное распоряжение

Как Шойгу будет проводить «музеефикацию» «спецоперации»?

Следом за указом о возможности депортации людей с занятых территорий, великий геополитик издал еще одно гениальное распоряжение. Им предписано создавать музеи спецоперации.

Приказ получили Минобороны, Минобразования, Академия наук, губернаторы ... Кроме того, в срок до 30 сентября 2023 года ведомства Ольги Любимовой и Сергея Шойгу должны «рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией».

Спецоперация еще идет, а уже приказано провести ее «музеефикацию». Слово-то какое пугающее подобрали. «Мумификация» сразу вспоминается. Еще «кремация».

Конечно, при создании музея мы бы рекомендовали последний зал оставить пустым. «Теперь дети, - скажет экскурсовод, спустя годы, - мы переходим в последний зал нашего музея. Он посвящен финальным дням – процессу в Гааге. Это – самый светлый зал нашей экспозиции».

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