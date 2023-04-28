ВСУ зачищают левый берег Днепра на Херсонщине 1 28.04.2023, 10:39

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Готовится плацдарм для контрнаступления?

Вдоль Днепра и Днепро-Бугского лимана в Херсонской области продолжается интенсивная контрбатарейная борьба. В течение суток зафиксировано несколько точных отработок ВСУ по объектам противника на левобережье – в частности, уничтожена вражеская САУ «Гвоздика» и наблюдательный пункт россиян в стратегически важной точке.

Успехи Сил обороны Украины по уничтожению российских позиций на временно оккупированных территориях юга отметил вечером 27 апреля глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Хорошая отработка «коршунов» за рекой. Продолжение следует», – написал чиновник.

В тот же день нацгвардеец Александр Гуц, известный под позывным «Балу», подразделение которого защищает Украину на южном направлении, обнародовал яркие кадры уничтожения российской САУ-2С1 «Гвоздика». Именно из этой самоходной артиллерийской установки россияне «кошмарили» Очаков Николаевской области.

Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed установили точную локацию удара – участок с координатами 46.462387, 32.191291 юго-западнее села Рыбальче в Чулаковской сельской громаде Скадовского района Херсонской области – в нескольких десятках километров от Кинбурнской косы.

Знищення російської 2С1 "Гвоздіка" на південний захід від Рибальчого



Location: Southwest of Rybal'che (Рибальче), Kherson Oblast, Ukraine



46.462387, 32.191291@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/ODV2A0PDi3 — EjShahid (@EjShahid) April 27, 2023

Еще одно результативное попадание – на счету 37-й бригады морской пехоты ВСУ, бойцы которой с помощью «Джавелинов» и ракет APKWS «вынесли» российский пункт наблюдения на левом берегу Днепра. Это видео выложил в Твиттере независимый военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin).

Как выяснили OSINT-еры, наблюдательный пункт оккупантов был уничтожен в селе Корсунка в Новокаховском городском сообществе Каховского района Херсонской области. Этот участок интересен тем, что именно в Корсунке во время оккупации правобережья Херсонщины действовала одна из понтонно-паромных переправ россиян – она соединяла этот населенный пункт с селом Львово на другом берегу Днепра.

По информации херсонского политолога Владимира Молчанова, именно маршрут Корсунка – Львово активно использовался россиянами для наведения понтонных переправ и переброски техники и боеприпасов. Еще в советское время в этой местности проходили военные учения по форсированию Днепра, для которых и был создан полигон и дорога в плавнях к переправе.

Отметим, по оперативным данным Генштаба ВСУ на утро 28 апреля, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Херсон и Берислав Херсонской области.

Напомним, на днях украинские разведчики направили FPV-дрон в окно захваченной россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области и вывели из строя дорогостоящий комплекс наблюдения врага.

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