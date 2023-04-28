В ЕС хотят упростить правила получения ПМЖ для иностранцев 28.04.2023, 10:37

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Речь идет об очень важных изменениях, которые затронут и белорусов.

Европейский парламент предложил изменить правила получения постоянных видов на жительство для иностранцев. Если проект одобрят все страны-члены ЕС, оформить документы будет гораздо проще, сообщает Euronews.

Так, по одному из новшеств подаваться на ПМЖ можно будет через три года постоянного проживания. Сейчас этот срок – пять лет.

Кроме того, будут учитываться виды на жительство во всех странах. То есть, если год вы прожили в Польше, год – в Литве, год – в Германии, суммарно выйдет три.

Какие правила сейчас?

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут получить статус долгосрочного резидента блока, если они легально проживали в стране ЕС не менее 5 лет. Они не могут выезжать на последовательный период более чем на 6 месяцев или в общей сложности на 10 месяцев за все время их проживания.

Им также необходимо доказать, что у них медицинское страхование, а также «стабильные и регулярные экономические ресурсы». Некоторые страны также требуют от подающих заявление на постоянное проживание подтвердить, что они интегрировались в страну, где проживают, пройдя тесты на знание языка или культуры.

Депутаты Европарламента четко выразили свою позицию, но теперь правительствам ЕС нужно будет согласовать и провести переговоры, чтобы завершить внесение изменений в закон.

Надеются, что новое законодательство будет завершено до февраля 2024 – до следующих выборов в Европарламент.

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