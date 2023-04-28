Кремлевские чикатилы завели свои самолеты 3 Александр Невзоров

28.04.2023, 11:05

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Александр Невзоров

Русские патриотические сети абсолютно удовлетворены даже такой «победой».

Ежесуточная потребность путинского режима в смертях и убийствах, отчасти удовлетворена в Умани и Днепре.

Этой ночью кремлевские чикатилы завели свои самолетики, нацепили авиационные очочки - и полетели маньячить.

Что пели путинские летчики, бомбя жилые многоэтажки и убивая трехлетних детей и их матерей?

Доподлинно это неизвестно, но самой популярной песенкой в ВВС РФ сейчас остаётся « я русский» и «рюмка водки».

Так что, «отстегивая» крылатые бомбы по теплым и полным жизни высоткам - летающие орки мурлыкали один из этих двух хитов. Скорее всего, они еще и «пританцовывали» на ягодицах.

(На данный момент известно, что часть ракет пошла с бомбардировочных бортов.)

Удивительно, но русские патриотические сети абсолютно удовлетворены даже такой «победой». Они ликуют и «отмечают». Для приступа острой национальной гордости им вполне достаточно смерти трехлетней девочки и ее мамы.

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