Кремлевские чикатилы завели свои самолеты

Кремлевские чикатилы завели свои самолеты3
- Александр Невзоров
- 28.04.2023, 11:05
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Русские патриотические сети абсолютно удовлетворены даже такой «победой».
Ежесуточная потребность путинского режима в смертях и убийствах, отчасти удовлетворена в Умани и Днепре.
Этой ночью кремлевские чикатилы завели свои самолетики, нацепили авиационные очочки - и полетели маньячить.
Что пели путинские летчики, бомбя жилые многоэтажки и убивая трехлетних детей и их матерей?
Доподлинно это неизвестно, но самой популярной песенкой в ВВС РФ сейчас остаётся « я русский» и «рюмка водки».
Так что, «отстегивая» крылатые бомбы по теплым и полным жизни высоткам - летающие орки мурлыкали один из этих двух хитов. Скорее всего, они еще и «пританцовывали» на ягодицах.
(На данный момент известно, что часть ракет пошла с бомбардировочных бортов.)
Удивительно, но русские патриотические сети абсолютно удовлетворены даже такой «победой». Они ликуют и «отмечают». Для приступа острой национальной гордости им вполне достаточно смерти трехлетней девочки и ее мамы.
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