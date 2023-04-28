На улицах Беларуси появились странные люди в синих жилетах 4 28.04.2023, 11:15

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Кто они такие?

Возле минских пешеходных переходов появились люди в синих жилетах со светоотражающими элементами и надписями «Бяспека. Security». В Госавтоинспекции Минска рассказали, кто это и зачем они там стоят.

Оказывается, это члены «добровольной дружины». Они «несут службу в рамках профилактических мер по предупреждению травматизма уязвимых участников дорожного движения», сообщили в ГАИ.

В частности, в пятницу 28 апреля дружинников поставили дежурить у пешеходных переходов в Октябрьском районе Минска.

Здесь можно почитать о том, что имеют право делать дружинники.

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