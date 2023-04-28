Пять предметов, которые обязательно стоит бросить в бардачок авто 2 28.04.2023, 11:28

1,724

фото: istock

Полезные советы от автоэкспертов.

Опытные автомобильные эксперты дали советы, что безоговорочно нужно иметь в салоне автомобиля, а именно – в «бардачке».

Об этом сообщает «Апостроф».

Как отмечают специалисты, многие водители заполняют этот ящик лишними вещами, тогда как не хватает места для по-настоящему необходимых. Следовательно, его нужно освободить от всяческих безделушек.

Что нужно иметь в «бардачке»

Документы

В авто-шкафчике удобно хранить документы, так или иначе связанные с транспортом. Техническую документацию лучше не класть на сиденье, как и не выбрасывать из автомобиля тоже.

Канцелярские резинки

Они пригодятся, когда появится необходимость доехать до какого-то места с помощью навигатора. В качестве последнего может быть смартфон. С фиксацией гаджета могут возникнуть проблемы, если нет специального. В то время как телефон можно прикрепить к вентиляционной решетке с помощью канцелярских резинок.

Фонарик

В «бардачке» должен быть и маленький осветительный прибор, ведь не исключено, что проверить состояние тех или иных деталей авто придется, когда стемнеет.

Солнцезащитные очки

Также нужно иметь в ящике солнцезащитные очки и запасные очки для зрения. Первые понадобятся в летнее время, а вторые - если основные сломались или пришлось снять контактные линзы.

Влажные салфетки

У водителей и пассажиров часто возникает необходимость что-нибудь протереть. Это могут быть и ладони, и загрязненные пластиковые поверхности. Положите несколько штук влажных салфеток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».