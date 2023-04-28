«Завтрак в ресторане в среднем стоит три евро» 2 28.04.2023, 12:07

2,344

Бизнес-леди из Минска рассказала об особенностях жизни в Черногории.

С сентября прошлого года семья Ксении Федоровой живет в городе Бар. «Салiдарнасць» поговорила с ней о ценах на аренду, продукты, легализации и особенностях жизни в этой стране.

— Граждане Беларуси имеют право без визы находиться в стране 30 дней, по истечении этого срока нужно иметь основание для проживания. Таких оснований очень много. Каждый выбирает для себя то, что подходит, — рассказывает собеседница.

В сентябре услуги «помогаторов», которые знают все нюансы легализации для иностранцев, стоили сто евро. В октябре в связи с наплывом приезжих расценки выросли до трехсот евро (и это не «под ключ», как ранее, а просто за консультацию). Более того, в госорганах появились очереди. Тут все на уровне наших 90-х: нет электронных очередей, с пяти утра занимают или опять же прибегают к услугам «помогаторов» за деньги.

Каждый месяц мы выезжали из Черногории в Албанию (граница в 15 километрах от нашего города). В пункте пропуска черногорский пограничник берет паспорта, а его албанский коллега возвращает.

Мы долго думали, какое основание выбрать для легализации. Их много, в том числе годовая аренда квартиры, покупка недвижимости (главное, чтобы ты владел 51%). В сентябре можно было купить за тысячу долларов квадратный метр, сейчас цены выросли до 2-2,5 тысячи долларов. С моей точки зрения, квартиры в Черногории этих денег не стоят.

В итоге основанием для нашей легализации стало трудоустройство мужа, и вся семья получила разрешение на проживание.

В основном в Бар приезжают люди с пассивным доходом и те, кто работает в сфере услуг. Раньше с октября по апрель маленькие курортные городки закрывались в связи с окончанием туристического сезона. Сейчас в Баре даже вне сезона не закрывались рестораны. Открывается много салонов красоты.

— Как черногорцы относятся к экспатам?

— В Черногории очень добродушные и доброжелательные люди. Они дают условное убежище всем — и украинцам, и белорусам, и русским (надо сказать, сюда бегут не «ватники», а люди, пострадавшие от режима и войны).

Отмечу, что, в отличие от многих европейских стран, в Черногории не висят флаги в поддержку Украины.

Здесь никто не помогает украинцам – страна небогатая. Сюда приехали не те украинцы, которые хотят получить помощь и статус беженца, как в ЕС, а те, которые могут за себя платить.

Думаю, что строители тут будут очень востребованы: местные не хотят работать, а потребность в качественной стройке есть.

— Дорого ли снять жилье в Баре?

— От 300 евро и выше. Вряд ли в нашем городе будут сдавать жилье дороже тысячи евро. На мой взгляд, ажиотаж поднимается благодаря риелторам, которые хотят заработать и поэтому накручивают цены.

В основном поиск жилья — через группы в Фейсбуке и каналы в Телеграме. Если походить по городу и поискать самостоятельно, поговорить с местными, то можно найти жилье подешевле.

— Как устроить ребенка в школу?

— Моя дочь Доминика пошла в частную русскоязычную школу. Кстати, в интервью Юрию Дудю Вера Полозкова хвалила ее основателей. В классах не более шести человек.

Доминика – единственная ученица из Беларуси в этой школе. Думаю, это связано и с финансами (здесь месяц обучения стоит 370 евро, а государственные школы бесплатные), и с социализацией, чтобы дети учили быстрее черногорский язык.

— Сложно ли открыть бизнес в Черногории?

— На сегодняшний день, чтобы открыть фирму, уставной фонд должен быть один евро.

— Налоги высокие?

— Среди наших знакомых на налоги никто не жаловался..

— Дорого ли стоят коммунальные услуги?

— Зимой мы не экономили на электричестве — и полы с подогревом включали, и обогреватели. Максимум платили 130 евро в месяц. Благодаря тому, что квартира была прогрета, там не было плесени. Кстати, самый популярный вопрос зимой у жителей: как вывести плесень. Все делятся лайфхаками.

Центрального отопления тут нет. Более того, здесь есть квартиры, в которых ставят наподобие буржуек и топят их дровами.

— Какие цены на медицинские услуги?

— Прием у врача стоит от 10 до 40 евро. Стоматология по таким же ценам, как в Минске. За пломбу и чистку зубов отдали 25 евро.

— Возникают ли у экспатов проблемы с открытием счета в банке?

— Не встречала ни одного человека, который не открыл бы счет при желании. Это вызывает определенные хлопоты, но вопросы решаются. У наших белорусов есть карточки местных банков, и они рассчитываются онлайн за квартплату.

Нам приходится идти на почту и стоять там в очереди. У меня сложилось впечатление, что местные жители очереди любят: спокойно в них стоят, общаются. Кстати, электронных талончиков на почте нет.

— Какие цены на продукты, и дорого ли в ресторанах?

— В некоторых странах Европы, например, в Польше, цены ниже, чем в Черногории. Для меня до сих пор непонятна стоимость сливочного масла. 8 евро может стоить килограмм местного сыра, а масло при этом будет стоить 25.

Завтрак в ресторане в среднем стоит 3 евро, пицца — от 5 до 7 евро, салаты — в среднем 10 евро, супы — по 3 евро. Мы редко едим в ресторанах, нам тут не очень они нравятся. Они похожи на советские, уровень ресторанной культуры можно сравнить с Анапой 1995 года.

— Какие плюсы жизни в Черногории вы можете назвать?

— Тут очень чистые продукты. Законом запрещено использование удобрений.

Когда ехала из Черногории в Германию на обследование, видели вдоль дорог фермерские лавочки, которые продают продукцию в два раза дороже, чем в магазинах, аргументируя тем, что она экологически чистая. Я купила там яйца за безумные деньги, и выяснилось, что в Черногории они намного вкуснее.

На мой взгляд, Черногория — это деревня Европы (в хорошем смысле). Здесь экологически чистые продукты, хороший климат, который для всей нашей семьи оказался восстановительным.

Мой старший сын Матвей купался до начала ноября, но он у нас морж. Зимняя одежда здесь не нужна. Мне хватило теплого пальто. Местные любят носить пуховики: им удобно надевать их на майки.

Эстетика местных жителей вообще не волнует: могут с ящиков овощи продавать. Я впервые вижу, чтобы приморский город был таким чистым. Мы ни разу не видели дворников, но тут нет мусора на улицах, нет переполненных мусорок, кустики пострижены, пальмы обработаны.

…Когда в сентябре мы начали заниматься оформлением документов, поняли, что в Минске делаем за полдня гораздо больше, чем в Черногории за две недели. Поначалу было сложно привыкнуть к местному ритму жизни. Мы не могли в кафе долго ждать, когда принесут кофе. А потом я поняла, что нам было полезно: остановиться, замедлиться, что-то проанализировать.

Если бы здесь была работа и возможность что-то делать, я бы с удовольствием осталась в Черногории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».