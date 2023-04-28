закрыть
28 апреля 2023, пятница, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ эффектно уничтожили российские ЗРК «Тор» и «Тунгуска»

  • 28.04.2023, 12:10
  • 1,946
ВСУ эффектно уничтожили российские ЗРК «Тор» и «Тунгуска»

Видеофакт.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Объединенной стратегической группировки войск «Таврия» уничтожили два зенитно-ракетно-пушечных комплекса 2С6 «Тунгуска» стоимостью по 8,3 миллиона долларов и зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (24 миллиона долларов) российских оккупантов.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, смонтированное, в том числе, из кадров, снятых беспилотными летательными аппаратами.

Их операторы с помощью аэроразведки 129-го батальона территориальной обороны ВСУ нашли цели, установили точные геодезические координаты и скорректировали по ним огонь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип