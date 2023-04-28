ВСУ эффектно уничтожили российские ЗРК «Тор» и «Тунгуска» 28.04.2023, 12:10

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Видеофакт.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Объединенной стратегической группировки войск «Таврия» уничтожили два зенитно-ракетно-пушечных комплекса 2С6 «Тунгуска» стоимостью по 8,3 миллиона долларов и зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (24 миллиона долларов) российских оккупантов.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, смонтированное, в том числе, из кадров, снятых беспилотными летательными аппаратами.

Их операторы с помощью аэроразведки 129-го батальона территориальной обороны ВСУ нашли цели, установили точные геодезические координаты и скорректировали по ним огонь.

Підрозділ аеророзвідки 129-го батальйона ТрО разом артилерією підрозділов ОСУВ «Таврія», за останній час знищили російскі ЗРГК 2С6 «Тунгуска» та ЗРК «Тор2» https://t.co/dkwoAQoSrv pic.twitter.com/3RLa7ql5Tf — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) April 28, 2023

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