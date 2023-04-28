Лукашенко назвал Гомельскую и Брестскую области «прифронтовыми» 10 28.04.2023, 12:22

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Диктатор боится напряжения в стране.

Лукашенко во время «общения» с жителями Ветки 28 апреля назвал Гомельскую и Брестскую области «прифронтовыми». Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

— Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает. Ну куда денешься… Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну, — сказал Лукашенко.

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