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Лукашенко назвал Гомельскую и Брестскую области «прифронтовыми»

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  • 28.04.2023, 12:22
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Лукашенко назвал Гомельскую и Брестскую области «прифронтовыми»

Диктатор боится напряжения в стране.

Лукашенко во время «общения» с жителями Ветки 28 апреля назвал Гомельскую и Брестскую области «прифронтовыми». Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

— Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает. Ну куда денешься… Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну, — сказал Лукашенко.

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