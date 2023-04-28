Двое минчан заработали на криптовалюте более трех миллионов рублей 4 28.04.2023, 12:25

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Но теперь могут всего лишиться.

За незаконные операции с криптовалютой двое минчан могут лишиться миллионов. Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в МВД.

21-летний житель столицы с октября прошлого года по февраль нынешнего заработал 1,8 миллиона рублей на купле-продаже токенов. По такой же схеме 24-летний минчанин за четыре месяца получил доход в 1,2 миллиона рублей.

В милиции посчитали, что молодые люди занимались незаконной предпринимательской деятельностью, и составили на них протоколы. Теперь им грозят крупные штрафы, а также обращение в доход государства всей суммы, прошедшей через их криптокошельки.

«Законом разрешен майнинг, приобретение, отчуждение токенов физическими лицами в личных целях. Одно из условий — не строить на этом бизнес. Предпринимательство в этой сфере для физлиц запрещено. Кроме того, подобная деятельность чревата уголовной ответственностью за соучастие в преступлении: отмывании или переводе денежных средств мошенников, наркоторговцев, лиц, причастных к экстремизму или терроризму», — объяснили в МВД.

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