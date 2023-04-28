Министр обороны Украины о контрнаступлении: Глобально мы готовы 28.04.2023, 12:43

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Алексей Резников

Уже подготовлена и доставлена техника.

В глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе пресс-конференции.

- Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1, - сказал Резиков.

Он напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению украинского министра, участвовать не успеют.

- Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы, - отметил Резников.

По его словам, сама техника объявлена подготовлена и частично доставлена, а есть техника, на которой завершаются учебные программы и уже экипажи вместе с ними прибудут тогда, когда будет определено в необходимое место.

- Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля Божья, погода и решение командиров - мы это сделаем, - заявил Резников.

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