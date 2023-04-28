Есть только один вариант Ян Валетов

28.04.2023, 12:59

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Как Украина может прекратить воздушные атаки РФ.

Объясню тем, кто считает, что завтра все кончится. Сегодняшняя ночь – это модель жизни украинцами рядом с неадекватами на многие годы вперед.

Россия – глубоко враждебная страна, задача и желание которой нести окружающим смерть и разрушение. Бессмысленную смерть и бессмысленные разрушения.

Ничего больше они делать не могут, не умеют и не хотят. И никуда они не денутся – у наших границ всегда будет бурлить эта клоака с ядерным оружием.

Была бы возможность для Украины переехать – я советовал бы переехать. Но, к сожалению, такой возможности нет. Надо приспосабливаться.

Необходимо закрывать небо. Нужно создавать оружие возмездия. Надо сделать так, чтобы в ответ на многоэтажку в Умани пылали аэродромные склады и самолеты. Чтобы не только жители Украины не спали от воздушных тревог, но не спалось и жителям «самой миролюбивой страны в мир»«. Ну, тем же борцам с нацизмом, которые поддерживают микрофюрера.

Нет иного выхода. Они способны кошмарить украинцев десятилетиями, украинцы должны уметь сделать так, чтобы это «развлечение» вышло им боком. Договариваться там не с кем и не о чем. А вот заставить их жалеть о содеянном – именно то, что нужно.

Ян Валетов, Telegram

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