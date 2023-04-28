Украинский боксер Усик написал на снаряде «Жыве Беларусь» и отправил его по оккупантам 1 28.04.2023, 13:06

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Чемпион побывал на передовой.

Известный украинский боксер, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик решил лично «поприветствовать» российских оккупантов, пишет New Voice.

Для этого он отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометном обстреле захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.

При этом, как видно на обнародованных в соцсетях кадрах, перед этим Усик оставил на одном из «подарков» свой автограф, а также лозунги «Слава Украине» и «Жыве Беларусь».

💥Олександр Усик взяв участь у мінометному обстрілі окупантів, «почастувавши» їх 120-мм снарядами



Перед цим боксер залишив на одному із «подарунків» свій автограф, а також гасла «Слава Україні» та «Живе Білорусь».https://t.co/glVCTwIPJs pic.twitter.com/N9LGhfv50m — NV (@tweetsNV) April 28, 2023

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