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Украинский боксер Усик написал на снаряде «Жыве Беларусь» и отправил его по оккупантам

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  • 28.04.2023, 13:06
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Украинский боксер Усик написал на снаряде «Жыве Беларусь» и отправил его по оккупантам

Чемпион побывал на передовой.

Известный украинский боксер, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик решил лично «поприветствовать» российских оккупантов, пишет New Voice.

Для этого он отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометном обстреле захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.

При этом, как видно на обнародованных в соцсетях кадрах, перед этим Усик оставил на одном из «подарков» свой автограф, а также лозунги «Слава Украине» и «Жыве Беларусь».

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