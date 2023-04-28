Путин снова обманул «мобиков» 3 28.04.2023, 13:13

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Оккупантам пообещали отпуск, но воспользоваться им оказалось нельзя.

Мобилизованные россияне, которые провели на войне полгода, пожаловались своим родным, что не могут уйти в отпуск. Командиры отказывают в увольнительной или переносят сроки под разными предлогами, в том числе из-за ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом родственники призванных на войну пожаловались в телеграм-чате, обратил внимание «Можем объяснить».

«Командиры старшие полковые не желают общаться на эти темы с личным составом! Справки, которые дают отпускникам, что они участники СВО, в военкомате посылают подальше», — пишет участник чата.

«Отпуск должен быть с 15 апреля, его отложили до 25-го, и в итоге сегодня муж написал мне, что неизвестно ничего. Отпуска сначала отложили до тех пор, пока не вернутся те, кто ушли на отдых первыми, но после их возвращения больше никого но не отпускали», — рассказала «МО» Ирина, жена мобилизованного в сентябре кировчанина. Она сообщила, что командование под надуманными предлогами «устраивает кастинг». Женщина обращалась в военкомат и военную прокуратуру, а также к губернатору и даже президенту, чтобы вернуть мужа с войны, но получила отказы.

Пользователи чата также рассказали, что «мобикам», которым удалось отбыть в отпуск, не разрешают продлять его по больничному или отказывают в госпитализации.

Близкие призванных из Алтайского края записали просительное видеообращение и пожаловались, что государство опять их кинуло. Где находятся мобилизованные — неизвестно, в отпуск их не пускают, помощи от государства нет.

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