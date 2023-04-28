закрыть
28 апреля 2023, пятница, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле прошел еще один показательный арест несовершеннолетнего

  • 28.04.2023, 13:22
  • 1,862
В Гомеле прошел еще один показательный арест несовершеннолетнего
Иллюстративное фото

Фотофакт.

В актовом зале отделения внутренних дел администрации Центрального района Гомеля прошел показательный арест несовершеннолетнего.

Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Несмотря на юные годы, задержанному светит до 15 лет тюрьмы.

В присутствии учащихся учреждений образования Гомеля молодой человек получил возможность обратиться к сверстникам.

В милиции считают, что практика показательных арестов «имеет огромный профилактический эффект» среди сверстников арестованных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип