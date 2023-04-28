В Гомеле прошел еще один показательный арест несовершеннолетнего
- 28.04.2023, 13:22
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Фотофакт.
В актовом зале отделения внутренних дел администрации Центрального района Гомеля прошел показательный арест несовершеннолетнего.
Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Несмотря на юные годы, задержанному светит до 15 лет тюрьмы.
В присутствии учащихся учреждений образования Гомеля молодой человек получил возможность обратиться к сверстникам.
В милиции считают, что практика показательных арестов «имеет огромный профилактический эффект» среди сверстников арестованных.