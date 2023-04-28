В Украину прибыли президенты Чехии и Словакии
- 28.04.2023, 13:27
Главы стран сразу же поехали на север Киевской области.
В Украину вместе приехали с визитом новый президент Чехии Петр Павел и его словацкая коллега Зузана Чапутова.
Об этом пишет «Европейская правда».
Президенты прибыли поездом в Немешаево, где их встретили, среди прочих, чешский посол в Украине и бывший украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис. Похоже, оттуда они отправились в города на севере Киевской области, которые побывали под оккупацией.
В официальном Twitter Петр Павел опубликовал их фотографию на фоне поврежденного дома в Бородянке.
«Мы с Зузаной Чапутовой разделяем ценности свободы и справедливости. Тяжело видеть собственными глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену, кровью и жизнями своих граждан. Борьба с агрессором защищает то, что нас объединяет», – прокомментировал Павел.