«Димочка, все сделаем step by step» 28.04.2023, 13:41

Как минчанин исполнил свою мечту, переехав из новостройки с ремонтом в старую сталинку.

Четыре месяца назад Дмитрий наконец закончил ремонт в новостройке на Грушевке. В первой квартире в Минске хотелось сделать все идеально и на ремонт ушло несколько лет. В квартире-студии белоснежная кухня и шкафы, идеальные стены, стильная мебель. Казалось бы, про ремонты надолго можно забыть. Но мы сидим в семидесятилетней сталинке из окна которой открывается вид на проспект Независимости, и молодой человек рассказывает, как он оставит лепнину на потолке и окошко из кухни в туалет, сделает ремонт за полгода, пишет корреспондент realt.by Мария Элешевич. И о том, как исполнил свою мечту в 29 лет.

В начале апреля Дмитрий купил двухкомнатную квартиру на проспекте Независимости, 18. Это тот самый дом, где недавно открылся ресторан «МонеМане», а из окна спальни открывается вид на центральную «Кнігарню» и «Лакомку».

Молодой человек заехал в квартиру сразу после оформления сделки, бывшая хозяйка еще продолжает вывозить свои вещи. Мы встречаемся с Дмитрием через неделю после покупки и интересуемся о первых инсайтах.

— Здесь я сплю гораздо лучше, чем спал в новостройке. Хотя многие считают, что на проспекте невыносимо шумно. Второе — здесь чувствуется, что ты попал в какую-то сформированную среду со своими правилами, поэтому пока я ощущаю себя чужим. Все соседи — это такое комьюнити, но не как в Новой Боровой, — улыбается Дмитрий. — Это люди, которые росли вместе, с детства ходили друг к другу в гости, отмечали праздники. Поэтому, когда я встречаю жильцов на лестничной клетке, чувствую, что ко мне еще присматриваются, изучают, зачем купил эту квартиру. У меня уже спрашивали, не буду ли я сдавать. Кстати, в подъезде, насколько я знаю, нет квартир под сдачу. Здесь в основном живут несколькими поколениями. Мне кажется, это создает дополнительную ценность в сравнении с новостройками.

И отдельный инсайт — это бывшая владелица — интеллигентная женщина за 70. Она жила здесь с постройки дома, с 50-х годов. Людмила Сергеевна окончила университет, а в то время это было не рядовое явление. Она училась в «инязе», знает несколько иностранных языков и когда обсуждает перевоз вещей, любит говорить: «Димочка, все сделаем step by step» — это очаровывает сразу. Человек она в возрасте, вещей много, поэтому днем женщина каждый день приходит в квартиру и потихоньку собирает старую посуду, книги… И каждый раз после таких визитов в холодильнике она оставляет для меня конфеты, картошку с грибами или торт из «Лакомки». Хочется закончить ремонт и обязательно пригласить ее на новоселье. Я даже чувствую ответственность перед ней — для меня важно сохранить атмосферу уюта в месте, где она выросла.

Чувствуется, что она минчанка, которая выросла и прожила всю жизнь на проспекте. Когда Людмила Сергеевна рассказывает что-то о Лошице, это звучит так, словно для нее этого района не существует. Есть только центр города, где она всю жизнь жила, где театры, куда она постоянно ходит.

«В ремонт в новостройке вложил около 20 тысяч долларов, многое делал сам»

Эта сталинка — вторая квартира в Минске для Димы. Первую он начал строить на этапе котлована в 2016 году. Это была однушка в 40 «квадратов» на Грушевке. На тот момент, вспоминает молодой человек, это был «проект века». Парню было 23 года, только выпустился из университета.

— Но я всегда помнил свои ощущения, когда впервые приехал в Минск, еще школьником. Вышел на Карла Маркса, смотрел на эти дома и не мог поверить, что здесь живут люди. И с этого момента у меня появилась мечта, что я хочу жить в сталинке.

Но когда я строил первую квартиру, у меня не было денег, чтобы сразу купить сталинку, даже под ремонт. Поэтому вариант с новостройкой казался вполне себе разумным: на этапе котлована квартира мне обошлась около 40 тысяч долларов, около тысячи за «квадрат». Часть суммы была после продажи квартиры в Рогачеве, которая осталась от родителей На остальную сумму взял кредит.

Дом Дмитрия строился два года, осенью 2018 года он получил ключи и начал делать ремонт.

— Это была первая квартира в Минске, первый ремонт. И у меня была принципиальная позиция — делать его самостоятельно в плане дизайна. Мне хотелось, чтобы квартира была полным продолжением меня, а не вариантом, который подобрали. Первое жилье хотелось обустроить максимально уютно и комфортно. В ремонт я вложил около 20 тысяч долларов — это материалы, разводка электрики и сантехники, укладка плитки, техника, мебель. Все остальное я делал сам — занимался штукатуркой, отделкой стен, малярными работами, монтировал сантехнику, проектировал и собирал мебель. До этого я никогда таким не занимался, просто смотрел видео в ютубе и делал по такому же принципу. Канал Павла Сидорика в этом смысле находка. В итоге через года полтора после того как я получил ключи в квартире лежала плитка. А финальный ремонт, когда уже повесили зеркала, закончился месяца четыре назад. В итоге получилась уютная студия.

«Свою квартиру сразу даже не рассматривал: она не вписывалась в бюджет»

На всех этапах — и когда дом строился, и когда получил ключи, делал ремонт и жил в симпатичной студии — Дмитрий думал про сталинку. Когда-то это были фоновые мысли, но были и просмотры.

— Были моменты, когда я прозванивал варианты, ездил на просмотры. Но в четкий план для переезда эти мысли сформировались год назад. Когда на Грушевке у меня появились соседи. Шумная молодая семья, моя спальня граничит с их прихожей. Каждое утро я слышу, как хлопает дверь шкафа, летят ботинки, стучат входные двери… Спать было невозможно, слышимость как в коробке из-под холодильника. Мы пытались разговаривать, но я понимаю, что требовать стерильной тишины от молодой семьи невозможно, делать звукоизоляцию — поздно. Да и честно говоря я не рассматривал такой вариант в однушке.

Тогда просмотры не закончились сделкой — то, что было в продаже, не подходило по параметрам и деньгам. Но в начале февраля этого года Дмитрий снова стал мониторить объявления.

— Я поставил себе фильтр по бюджету до 85 тысяч долларов — было несколько неплохих вариантов. Одна сталинка около «Зерна», в 44-м доме. Дом после капремонта, деревянные рамы, но окна выходят на северную сторону, и квартира объективно темная. Вторая квартира — на Независимости, 13, над кинотеатром «Центральным» — шикарная! Ради нее я выставил свою на продажу. Там очень большая кухня и потолки еще выше, чем у меня здесь — 3.20 м. На потолках молдинги. Хоть и без ремонта, но квартира очень ухоженная. Хозяйка собиралась продавать ее, потому что из-за возраста ей тяжело подниматься на пятый этаж. Но в последний момент владелица передумала. По словам риэлтера, хозяйка оказалась не готова расстаться с квартирой, в которой выросла.

Свою нынешнюю квартиру я сразу не рассматривал, она стоила около 90 тысяч и не вписывалась в бюджет. Но я решил позвонить риэлтеру и спросил о торге: все-таки квартира под ремонт. В итоге мы сошлись на 86 тысячах.

«Хочется сохранить все атрибуты старого дома»

Когда Дмитрий приехал на просмотр, понял, что искать другие варианты больше не хочет.

— Я зашел — и сразу почувствовал, что здесь мне комфортно. Несмотря на то, что надо делать ремонт, ощущалась атмосфера семейного уюта, которого совершенно нет в новостройке. В гостиную влюбляются все, кто приходит в гости. А вид с балкона на эти жестяные крыши! Мне все это напоминает Париж. Еще очень понравился двор. На проспекте во многих сталинках проблема со дворами.

— Плюс арочное окно в спальне с видом на «Кнігарню». И оформление потолков! Покупать сталинку с натяжным потолком — это преступление, — улыбается Дима. — В таком случае лучше уж купить новостройку. Я уверен, что в сталинке должны быть только такие потолки — это часть архитектуры дома. Весь внутренний декор представляет огромною ценность, как и фасад. Для меня было важно, чтобы характеристики квартиры позволяли сохранить планировку. Важно сберечь пространство и атмосферу старого дома, его атрибуты — тот же паркет английской елочкой, карнизы и розетки на потолке, высоченные дубовые двери. Здесь даже в подъезде пролеты оформлены бордюрчиками, висят оригинальные светильники.

«Вместо встроенного шкафа думаю сделать постирочную»

Конечно, в квартире придется делать ремонт. Особенно в кухне, ванной и туалете. Но Дмитрий относится к этому спокойно: после того, как он спал на матрасе в бетонных стенах своей студии на Грушевке, здесь ремонт не кажется чем-то страшным.

— Двухкомнатная квартира — это все-таки не студия. Можно делать ремонт в одной комнате, а жить в другой.

Молодой человек уже снял обои в спальне и начал «расшивать» трещины в потолке. Кстати, в этой комнате от старой хозяйки остались два шкафа-ровесника дома, которым больше полувека. Их Дмитрий планирует реставрировать и вписать в новый интерьер.

Еще из интересных деталей, которые хочется оставить, — встроенный шкаф в спальне, которые встречаются именно в сталинках. Здесь после ремонта, вероятно, будет постирочная — должна поместиться стиральная и сушильная машины.

Думает оставить и окошки между туалетом с кухней и ванной с туалетом. Днем они позволяют не включать свет в санузлах.

С ремонтом Дима планирует уложиться в полгода. Стены, говорит, в квартире хорошие — на отделку не уйдет много времени. Сложнее с коммуникациями — чтобы заменить стояки в туалете, нужно ждать капремонта, а он запланирован только на следующий год.

— Конечно, мои жилищные условия в плане удобства и эстетики ухудшились. Но я все равно счастлив: мне здесь уютно, тихо и спокойно. Никогда не думал, что перееду жить на проспект и буду говорить, что здесь тихо, но этот звук действительно не сравнится с тем, что было в новостройке. Никто не прыгает по потолку и не стучит в стены. Я не слышу никого. Звук проспекта создает дополнительную атмосферу. Мне это совершенно не мешает. Если что, хорошие стеклопакеты решат ситуацию.

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