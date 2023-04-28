Учащиеся российского колледжа задали неудобные вопросы оккупантам 1 28.04.2023, 13:46

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У наемников спросили про убийства мирных жителей и нацистские нашивки.

Двое бойцов российского батальона «Эспаньола», воюющего в Украине, выступили на уроке в Санкт-Петербургском государственном техническом колледже управления и коммерции.

Аудиозапись пропагандистского занятия участники встречи передали каналу «Можем объяснить». Неожиданно студенты оказались противниками войны и буквально завалили наемников вопросами об убийствах мирных жителей, нацистских нашивках и вере в Бога. За это пятерым студентам позже объявили выговоры.

Вот как объясняли, почему убийство — не грех, Алексей Кузнецов с позывным «Бамси» и Матвей Усвайский с позывным «Невский»:

«Братский — формулировка сложная, но изначально мы один народ. Мои боги не считают меня грешником».

«Людей в Украине никто не убивает, только врагов. В момент, когда человек стреляет в тебя, а ты стреляешь в него, это враг, а не человек».

«Когда твоей стране угрожает опасность, ее можно защищать с чужой территории», — в ответ на вопрос о законности вторжения (этот вопрос был встречен аплодисментами).

«Нужно понимать, что такое победа, что такое поражение. Этого понимания, у нас, естественно, нет. Оно может быть есть только у руководителя нашей страны».

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