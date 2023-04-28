В кремлевском болотце становится тесно 5 Андрей Черуха

28.04.2023, 13:53

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Готов ли Пригожин отстаивать монополию на ЧВК?

21 апреля Евгений Пригожин пожаловался в интервью военному блогеру Александру Симонову, что в России стало слишком много новых частных военных компаний. Вскоре после этого он нанес визит своему «хорошему другу» Рамзану Кадырову, не так давно рассказывавшему о планах создать собственную ЧВК.

Воюют все!

Евгений Пригожин «признался» в том, что в рядах его ЧВК «Вагнер» будто бы служил старший сын самого спикера Кремля – Дмитрия Пескова. Данное заявление произвело фурор и заслужило звание скандального, причем не только среди российских СМИ.

«Повар Путина» рассказал, что Николай Песков, будучи представителем верхушки общества, наравне с другими парнями в грязи и крови якобы отвоевал полгода в качестве обычного артиллериста на Соледарском направлении.

То же самое Николай, проживший пол жизни в Америке и Англии, подтвердил и в собственном интервью «Комсомольской правде». Он утверждает, что вернулся с фронта в марте-апреле.

Только вдумайтесь – сын самого Пескова с автоматом в руках! При этом не в рядах доблестной российской армии, как положено, а в частной военной компании. Какое тогда может быть доверие к отечественным вооруженным силам, если ребенок спикера Кремля оказывается под крылом не у Шойгу, а у Пригожина?

Однако стоит отметить, что подтверждений пребывания Пескова-младшего в рядах ЧВК «Вагнер» так и не нашлось. Пригожин заявил, что он служил под чужим именем (значит с поддельными документами), а его якобы «вагнеровцы»-сослуживцы заявили, что сына спикера Кремля не видели ни под Бахмутом, ни под Соледаром.

На самом деле эта сверхпатриотическая карта разыгралась крайне удобно – сразу после заявления об электронных повестках, которые вскоре начнут рассылать военкоматы. Столкнувшись с массовым уклонением призывников при проведении «частичной мобилизации» в прошлый раз, властям просто необходимо как-то разбудить патриотический дух своих граждан.

В начале февраля The New York Times сообщила, что армия России понесла потери примерно в 200 тыс. человек менее чем за год войны.

Несомненно, у ВС РФ сейчас стоит острая необходимость в пополнении своих рядов пушечным мясом, которое они вновь могли бы бросить в ад в надежде протолкнуть победу горой трупов.

Что касается участников этого маленького «пиар-хода», то Песков за год до выборов сможет очистить имя своей семьи, осрамленное в том числе и тем же Николаем, а Пригожин снова привлечь внимание к своей ЧВК. Тем более, в условиях растущей конкуренции и потери монополии на российском рынке частных военных компаний.

Защити себя сам

Уже несколько месяцев регионы формируют свои собственные маленькие армии – местные добробаты. Возникновение сразу множества небольших ЧВК никак не вписывается в идеальную картину Пригожина, как единоличного властителя над частным военным рынком России.

Российские олигархи в принципе не привыкли делиться своими доходами, а уж тем более рыба такого размера, как Евгений Пригожин. Однако после ряда ударов по репутации как ЧВК «Вагнер», так и самого «повара Путина», его позиции заметно ослабли, что, естественно, сказалось и на присутствии на рынке.

Вместе с тем, дробление военного потенциала России на различные ЧВК/добробаты приводит к острой нехватке свежего «мяса» для МО РФ, отбор которого и без того усложнен, мягко говоря, преобладающим среди россиян нежеланием явиться пред светлы очи военкома.

И власти испытывают трудности с личным составом, необходимым для защиты границ; либо же имеющийся там ЛС в полном объеме будут вынуждены также отправить на убой, но и рубежи нужно защитить. Они и без того дырявые – Русский добровольческий корпус уже дважды ходил на прогулки в глубь приграничных российских областей. Поэтому глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил привлечь местное население для охраны российских границ.

Он аргументировал предложение тем, что Россия сейчас не может охранять свои границы по всему периметру, в связи с банальной нехваткой пограничных войск.

Картаполов, будучи одним из инициаторов электронных повесток, предложил, чтобы дружинникам разрешили охранять границы, так сказать, на добровольной основе. После этого можно будет включить административный ресурс.

«Дорогой брат»

И вот на фоне разрастающейся конкуренции и возможности в виде Пескова-младшего, за которую ухватился Пригожин в ходе кампании, направленной на улучшение репутации и усиление влияния, «повар Путина» договаривается о встрече со своим «хорошим другом» Рамзаном Кадыровым.

Состоялась встреча всего через несколько дней после того скандального интервью. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Пригожина «дорогим братом», с которым они обсудили «очень горячие вопросы международного характера» и темы, которые им «нужно было обговорить не по телефону».

Примечательно, что произошла встреча после трех месяцев игнорирования. Что характерно, тогда произошел серьезный конфликт между «вагнеровцами» и «ахматовцовами». Причиной ему послужило то, что члены ЧВК «Вагнер» взяли в плен пять солдат Кадырова, которые отказались идти в наступление в Украине.

Многие считали, что Пригожин и Кадыров после этого очень сильно разошлись во взглядах. Тем не менее, сейчас мы наблюдаем полную идиллию и взаимопонимание.

Наиболее вероятно, что темой их разговора было создание кадыровской ЧВК. Тем не менее, к чему они пришли, пока остается неизвестно.

Во многом это зависит от того ведет ли Пригожин свою собственную игру против военных и местной власти или Владимир Путин решился нарушить шаткий баланс в игре «Пригожин против Шойгу», встав на сторону первого.

В первом случае подобная ЧВК может быть создана, если «повар Путина» планирует заручиться большей военной поддержкой, наблюдая за разрастающимися по всей России маленькими неконтролируемыми армиями. Тогда, возможно, наступит время, когда он даже попытается укусить кормящую его руку.

Во втором – Пригожин сближается с Кадыровым по заданию Путина, дабы заполучить инструмент для контроля над главой Чечни. И в целом «повар» начинает крестовый поход против конкурентов – губернаторов и прочих местных царьков, поскольку дальнейшая феодализация является угрозой для шаткого режима Путина.

Андрей Черуха, planeta.press

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