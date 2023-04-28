Тень Путина 1 Telegram-канал «СерпомПо»

28.04.2023, 14:03

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Есть информация, которая заставляет поставить вопрос.

Что же, МИД России, настаивали на новых данных по расследованию взрывов на «Северных потоках»? Пожалуйста.

Министерство обороны Дании подтвердило, что располагает десятками фотоснимков российского корабля СС-750, сделанными в Балтийском море в сентябре 2022 года, за несколько дней до таинственных взрывов.

Корабль этот не простой – он предназначен для операций под водой, у него на борту есть маленькая подводная лодка. Военные эксперты считают, что такого рода суда могут быть использованы для диверсий.

Здесь нет доказательств причастности Путина к взрывам «Северных потоков». Хотя бы по той причине, что в этом районе находился не только российский корабль, но и суда других стран.

Но здесь есть информация, которая заставляет поставить вопрос – что там делал перед взрывом наш специальный корабль, оснащенный для ведения подводных работ? «Это совпадение, не думаю»?

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