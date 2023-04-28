«Дилер на мои затраты смотрит сквозь пальцы» 7 28.04.2023, 14:12

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Житель Могилева купил новую Geely, но не может на ней ездить.

В сентябре прошлого года житель Могилёва приобрёл новенькую Gelly Tugella у официального дилера. Нареканий на кроссовер в новой комплектации Luxury у Сергея не было никогда: машина комфортная, удобная, быстрая и ни разу не подвела в использовании, пишет av.by.

В январе автовладелец провёл первое техническое обслуживание и остался доволен качеством работы могилёвского дилера. Однако спустя полгода в бочку положительных эмоций попала ложка дёгтя:

— 24 февраля у меня заклинил ремень безопасности водителя, и я обратился в ООО «Могилёвмоторс», — вспоминает Сергей. — После осмотра автомобиля мне сказали, что ремень бракованный и его нужно заменить по гарантии. Отдел запасных частей дилера отправил заявку на завод. На следующий день со мной связался представитель фирмы и сообщил: детали на предприятии нет, а ближайшая поставка ожидается только к концу апреля.

Ездить в автомобиле непристёгнутым запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения. Напомним, согласно п. 3 ст. 18.11 обновлённого Кодекса об административных правонарушениях, за этот проступок водителю грозит штраф в размере до одной базовой величины (37 рублей).

— Я работаю за городом, автомобиль покупал именно для того, чтобы ездить к месту труда. Логично предположить, что, приобретая новое авто, потребитель рассчитывает на его беспроблемное использование хотя бы в течение гарантийного срока. Но вместо этого я терплю убытки, так как добираюсь до работы на такси. А Geely Tugella стоит и ждёт поставки ремня безопасности. Машина стоила 108 400 белорусских рублей, но с учётом лизинга она обойдётся в 150 343 рубля. И это при том, что она уже два месяца не двигается!

Для того чтобы решить вопрос, Сергей неоднократно обращался к представителям Geely в Беларуси: оставлял сообщение на инфолинии компании и даже отправил письмо директору СЗАО «БелДжи» Геннадию Браниславовичу Свидерскому.

— Единожды мне перезвонил представитель могилёвского дилера и сообщил: раньше конца апреля моя проблема решена не будет. Хочу отметить, что в «Могилёвмоторс» на мои затраты сморят сквозь пальцы и не предлагают ни подменный автомобиль, ни возмещения моих расходов, — возмущённо говорит автовладелец. — Я думал, что, приобретая новый автомобиль, я могу рассчитывать на его беспроблемное использование хотя бы в течение гарантийного срока! А вместо этого я терплю убытки и езжу на работу на такси.

Начальник СТО «Могилёвмоторс»: «Данный дефект не влияет на ходовые качества автомобиля»

Разумеется, чтобы досконально разобраться в сложившейся ситуации, мы отправили запрос в «Могилёвмоторс», где попросили прокомментировать данный инцидент, а также поинтересовались, будут ли возмещены убытки автовладельцу.

— Данный клиент обращался для диагностики ремня безопасности. Вся информация отправлена в СЗАО «БелДжи», и случай признан гарантийным. Деталь имеется в наличии на заводе и готовится к отправке дилеру. Отметим, что клиент не оставлял автомобиль, а продолжает его эксплуатировать, так как данный дефект не влияет на ходовые качества автомобиля. Подменную машину не просил, — в полученном нами письме пояснил начальник СТО «Могилёвмоторс».

«Все запчасти есть в наличии»

Раз необходимая деталь находится на заводе, почему же владелец «Тугеллы» не может получить её более двух месяцев? С таким вопросом мы обратились в СЗАО «БелДжи». Также попросили подробно рассказать о наличии и стоимости запчастей для купеобразного кроссовера Geely Tugella (FY11). Список мы составили внушительный. Как нас заверили, все заявленные компоненты из перечня на предприятии есть. Ниже приводим их стоимость:

— С китайской стороны были неправильно выписаны инвойсы, имелись трудности с растаможкой. Этот вопрос уже закрыт, и в кратчайшие сроки данный ремень дилер получит.

Юрист: «Взыскать убытки будет сложно»

Может ли автовладелец потребовать у дилера компенсации убытков в связи с долгим ожиданием новой запчасти? С этим вопросом мы обратились к Андрею Левченко, юристу, председателю правления общественного объединения по защите прав потребителей «Правовое решение».

— Согласно перечню товаров длительного пользования, на период устранения недостатков или замены которых потребителю безвозмездно не предоставляется аналогичный товар, утверждённому постановлением Совета Министров от 14.06.2002 № 778, при устранении недостатков автомобиля обязанности предоставить подменный автомобиль у исполнителя, продавца и т. д. не возникает. Хотя по личной инициативе некоторые организации это делают.

— Что касается двухмесячного ожидания устранения недостатка, то здесь потребитель сам позволяет это и соглашается с нарушением своих прав, так как в период гарантийного срока, в соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», обнаруженные недостатки товара должны быть устранены продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем, ремонтной организацией) безвозмездно и незамедлительно.

В случае если устранить недостатки товара незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок их устранения не может превышать четырнадцати дней со дня предъявления потребителем требования об устранении недостатков товара. По письменному соглашению с потребителем этот срок может быть увеличен, но не более чем до тридцати дней.

Поездки на такси являются убытками, которые потребитель несёт в результате невозможности использования автомобиля, однако в настоящее время взыскать их будет проблематично, так как требований, предусмотренных законодательством, потребитель ещё не заявлял, — прокомментировал ситуацию юрист.

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