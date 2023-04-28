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Неизвестный дрон мешал сесть самолету в московском «Шереметьево»

  • 28.04.2023, 14:57
Неизвестный дрон мешал сесть самолету в московском «Шереметьево»

В Москве снова тревожно в аэропорту.

В Москве в аэропорту «Шереметьево» самолет не мог совершить посадку. Все из-за «неизвестного дрона», который был замечен неподалеку от борта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в три часа дня.

- Экипаж Boeing 737-800 «Победа», летевший из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолета заметил дрон размерами примерно 10х20 см, - говорится в сообщении.

Указано, что аппарат был достаточно близко к борту, но якобы обошлось без происшествий и пилоту удалось совершить посадку.

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