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В 38-й десантно-штурмовой бригаде пройдет проверка мобилизационной готовности?

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  • 28.04.2023, 15:01
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В 38-й десантно-штурмовой бригаде пройдет проверка мобилизационной готовности?
Иллюстративное фото

Военный комиссариат Гродно оповещает военнообязанных про сборы.

Военный комиссариат города Гродно и Гродненского района осуществляет оповещение военнообязанных для поставки на сборы по проверке мобилизационной готовности в одно из соединений Сил специальных операций. О каком именно соединении идет речь не уточняется, пишет Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Отметим, что в начале апреля на базе 103-й воздушно-десантной бригады завершилось бригадное «тактическое учение», для проведения которого из запаса было призвано более 500 военнообязанных. Также в начале апреля сообщалось, что в 5-й бригаде специального назначения состоялись проводы офицеров запаса, призванных на военные сборы.

Также стоит отметить, что призывниками из Гродненской области комплектуется (в том числе) 38-я десантно-штурмовая бригада (дислоцируется в Бресте и входит в состав Сил специальных операций).

Таким образом, можно предположить, что очередные сборы по проверке мобилизационной готовности в ближайшее время пройдут именно в 38-й десантно-штурмовой бригаде.

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