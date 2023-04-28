В 38-й десантно-штурмовой бригаде пройдет проверка мобилизационной готовности?3
- 28.04.2023, 15:01
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Военный комиссариат Гродно оповещает военнообязанных про сборы.
Военный комиссариат города Гродно и Гродненского района осуществляет оповещение военнообязанных для поставки на сборы по проверке мобилизационной готовности в одно из соединений Сил специальных операций. О каком именно соединении идет речь не уточняется, пишет Telegram-канал «Беларускі Гаюн».
Отметим, что в начале апреля на базе 103-й воздушно-десантной бригады завершилось бригадное «тактическое учение», для проведения которого из запаса было призвано более 500 военнообязанных. Также в начале апреля сообщалось, что в 5-й бригаде специального назначения состоялись проводы офицеров запаса, призванных на военные сборы.
Также стоит отметить, что призывниками из Гродненской области комплектуется (в том числе) 38-я десантно-штурмовая бригада (дислоцируется в Бресте и входит в состав Сил специальных операций).
Таким образом, можно предположить, что очередные сборы по проверке мобилизационной готовности в ближайшее время пройдут именно в 38-й десантно-штурмовой бригаде.