Роман Свитан: Путин — легитимная цель для дронов ВСУ 1 28.04.2023, 15:15

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Коллаж: Focus.ua

Ударов по военным объектам в районе Москвы и Питера нанесено намного больше.

Возле московских аэропортов начали появляться неизвестные беспилотники. Один из дронов был замечен в опасной близости от самолета авиакомпании «Победа». Что это мог быть за БПЛА?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к полковнику запаса Вооруженных сил Украины, летчику-инструктору Роману Свитану.

— На самом деле это могли быть наши украинские беспилотники UJ-22. У нас этих многофункциональных БПЛА очень много. Эти дроны могут нести разведывательную аппаратуру, видеокамеры под управлением. Причем заходить, снимать и возвращаться обратно. Их боевой радиус — около 800 километров. Он может зайти, допустим, на Москву, все отснять и вернуться обратно.

Стоит отметить, что он может нести с собой около 20 кг взрывчатки, если нужно будет нанести поражение военным объектам. Поэтому есть вероятность того, что это были украинские разведывательные или ударно-разведывательные беспилотники. Дальше смотрим за развитием событий. Думаю, что в ближайшие несколько недель будет понятно, для чего они там летают.

— Если раньше дроны появлялись в Курской и Белгородской областях, то теперь их замечают в Москве, Петербурге. О чем это говорит?

— У украинских войск появляются беспилотники с большим боевым радиусом. У нас раньше были беспилотники с дальностью где-то в 150 километров. Вот они и работали по пяти областям России, граничащим с Украиной: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской.

Если раньше мы доставали 150 км, то сейчас у нас есть дроны с боевым радиусом в 750-800 км. Это значит, что дальность в одну сторону — до 1500 км без возврата. Удары наносим и будем наносить.

Дело в том, что есть очень много реальных сообщений об ударах по российским военным объектам в районе Балашихи (под Москвой), под Питером. Эти удары не сильно видны в российском информационном пространстве, потому что российская армия их скрывает. Удары такого уровня не подсвечиваются.

Просто есть косвенные данные о том, что мы наносим удары по российским военным объектам. Подчеркну, продолжим наносить. В том числе — с помощью этих беспилотников.

— Немецкое издание Bild писало, что БПЛА, который упал в Подмосковье, готовился убить Путина. Какие крупные операции могут выполнять украинские дроны?

— Повторюсь, беспилотник о котором я говорил, UJ-22, может нести в районе 20 кг взрывчатки. 20 кг взрывчатки точно может убить взвод солдат. Если же попадет, допустим, по складу боеприпасов или нефтехранилищу, то может их уничтожить. Нанести большой урон.

Однозначно, что если будет стоять задача по уничтожению точечного военного объекта, то он точно его уничтожит. Этот беспилотник имеет прямое управление самолетного типа.

Что касается Путина, то он — верховный главнокомандующий. Это высший военный чин, который сам по себе является легитимным военным объектом. Поэтому может быть и такое развитие событий.

— В Украине объявили награду для дрона, который приземлится на Красной площади. Под силу ли такая задача украинским БПЛА?

— Раз до Балашихи уже долетают, то точно под силу. Дрон под прямым управлением уж точно долетит до Красной площади. Может, какие-то люди и возьмутся за это. Не обязательно, что это будут украинцы. Могут быть и россияне, которые просто позарятся на определенные финансовые вознаграждения и не побоятся ФСБ. Тут такой двоякий подход.

Дело в том, что «просто садиться» наши Вооруженные силы уж точно не будут. Уничтожить военный объект — это задача, а вот все остальное больше похоже уже на шоу. Тем не менее, неплохое шоу, которое проверит работу ПВО России по охране столицы.

— Сегодня министр обороны Украины заявил, что в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Как думаете, когда оно может стартовать?

— Глобально мы готовы, но пока еще погода не готова нас радовать. Как минимум до начала следующей неделе будут идти дожди. Дальше еще с неделю должно подсыхать, чтобы пошла тяжелая техника.

То, что мы готовы технически, — это понятно, но вот подсыхающая поверхность будет готова не раньше 5-7 мая.

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