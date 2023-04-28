Какие изменения ожидают ИП, малый бизнес, и ремесленников Беларуси? 28.04.2023, 15:32

Внесены изменения в ряд кодексов и законов.

Виды деятельности, по которым теперь можно платить налог на профдоход, признают предпринимательством, следует из опубликованных на Национальном интернет-портале поправок в несколько кодексов, пишет intex-press.by.

В том числе предлагается изменить статью 1 Гражданского кодекса. В ней сократят список того, что не считается предпринимательской деятельностью. Из перечня уберут все те занятия, которые с начала 2023 года подпадают под налог на профдоход (НПД).

Среди них: выпас скота, фото- и видеосъемка событий, устный и письменный перевод, ремесленничество, услуги в сфере агроэкотуризма и другое.

Поэтому меняют и статью 22, где говорится, на каких условиях можно заниматься бизнесом без образования юрлица.

Как и ранее, это смогут делать ИП. Также в проекте прописано, что порядок ремесленной деятельности будет регулировать Лукашенко. Еще одна поправка обяжет самозанятых давать клиентам информацию о цене товара или услуги и другие данные. Причем для самозанятых придумал термин «осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность».

Пенсия ремесленника

Пока что те, кто платят ремесленный сбор, могут добровольно перечислять пенсионные взносы в ФСЗН. То есть это не обязательно. А у ремесленников, перешедших на НПД, автоматически в Фонд уходит 6% от налога.

В поправках говорится, что с 1 июля ремесленники в любом случае подпадают под обязательное пенсионное соцстрахование. То же самое касается тех, кто держит агроусадьбы.

Что ждет ИП

Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься ИП, как следует из поправок, будет определять cовмин. Если ИП, зарегистрированные до 1 июля 2023 года, занимаются чем-то другим, то им разрешат работать до конца 2025 года.

Это не касается организаторов культурно-зрелищных мероприятий. Если поправки примут, им оставаться в статусе ИП с 1 июля 2023 года нельзя. Также в целом с этой даты будет невозможно зарегистрировать ИП, если выбранного вида деятельности нет в списке cовмина.

В поправках для ИП есть опция создания собственной компании. Для этого утвердят объемное положение. Например, оно разрешает, чтобы местонахождением компании была квартира или дом учредителя. Госпошлину за регистрацию компании с ИП брать не будут.

Малый бизнес

Предлагается изменить и понятие малого бизнеса. По действующему закону к нему относят ИП. Есть также микроорганизации и малые организации. В первых не должно быть более 15 работников. А вторые – это коллективы от 16 до 100 человек включительно.

В новой версии хотят оставить один вид – малые организации. Это все компании, где не более 100 сотрудников.

Если поправки примут, появится Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Этим займется министерством по налогам и сборам. Господдержку окажут только тем, кто есть в реестре.

Концерты

Есть и в этом пакете и поправки в Кодекс о культуре. Организаторы культурного мероприятия смогут создавать «временные коллективы». Такой коллектив можно собрать для концерта или другого события, которое проводят по решению госоргана или госкомпании (в том числе с долей государства 50% и более).

Во «временный коллектив» могут входить исполнители и творческие работники, но не ИП. Организатор заключает с ними гражданско-правовые договоры.

Остается норма о том, что Лукашенко может устанавливать «иные требования» для организаторов «отдельных культурно-зрелищных мероприятий». Однако уточняется, что в обычном случае требования к организатору являются компетенцией cовмина.

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