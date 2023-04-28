Удар по Украине: эксперт указал на важную деталь о российских Ту-95МС 4 28.04.2023, 15:39

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Он сравнил численность поднятых россиянами в небо самолетов для удара и количество выпущенных ракет.

Ракетный удар по Украине 28 апреля подтвердил высокий износ российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.

На эту деталь указал украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сравнив численность поднятых россиянами в небо самолетов для удара и количество выпущенных по Украине ракет.

- Относительно сегодняшнего ракетного удара по Украине еще один момент, подтверждающий намного ранее сделанные выводы. В воздушном пространстве России находилось 10 носителей ракет Х-101 Ту-95МС. Каждый из них имеет «стандартную» нагрузку - 8 ракет. Выпущено было 23 ракеты. То есть, стандартная нагрузка на один самолет сохраняется в пределах 2-4 ракет, - отметил эксперт.

По его мнению, причиной тому является именно высокий износ эксплуатируемых Ту-95МС, а также «отличие реальных характеристик допустимой нагрузки, от мифических, «максимальных», соблюдение которых приводило к повышенному износу всех узлов и планера».

- В противном случае, если это не так, почему не было использовано три стратега Т-95МС? - задался вопросом Коваленко.

Напомним, 28 апреля около 05:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу в связи с запуском Россией ракет.

Всего российские войска запустили по территории Украины 23 крылатые ракеты, 21 - удалось сбить. Остальные - ударили по жилым домам в Умани.

Сообщалось, что над Киевом удалось сбить 11 российских крылатых ракет. Обломки одной из них попали в многоэтажку в Украинке Киевской области.

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