Оккупанты готовят российских топ-менеджеров к эвакуации из Крыма 4 28.04.2023, 15:56

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Эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи.

Топ-менеджеры филиалов российских компаний во временно оккупированном Крыму получили указание готовиться к эвакуации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации», – говорится в сообщении.

Такая информация поступает как из государственных банков, так и Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мероприятиях по подготовке. В частности, эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи. Пока оккупанты говорят об этом, как об оплачиваемом отпуске.

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