Первая партия танков Leopard от Испании уже в Польше 28.04.2023, 16:27

Часть танков еще ремонтируют.

Первая партия обещанных правительством Испании Украине немецких танков Leopard 2 уже прибыла в Польшу. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Линкоры с танками вышли из испанского порта Сантандер неделю назад. Министр сообщила, что они прибыли в Польшу сегодня утром. Пункт дальнейшего назначения не разглашается по соображениям безопасности, пишет El Mundo.

- Сегодня утром в порт Польши прибыли шесть Leopard, которые отремонтированы Испанией и будут доставлены в Украину по железной дороге, - сказала Роблес.

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