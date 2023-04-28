Первая партия танков Leopard от Испании уже в Польше
- 28.04.2023, 16:27
Часть танков еще ремонтируют.
Первая партия обещанных правительством Испании Украине немецких танков Leopard 2 уже прибыла в Польшу. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Линкоры с танками вышли из испанского порта Сантандер неделю назад. Министр сообщила, что они прибыли в Польшу сегодня утром. Пункт дальнейшего назначения не разглашается по соображениям безопасности, пишет El Mundo.
- Сегодня утром в порт Польши прибыли шесть Leopard, которые отремонтированы Испанией и будут доставлены в Украину по железной дороге, - сказала Роблес.